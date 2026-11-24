Meta ha modificato i sistemi di raccomandazione di Instagram in India per ridurre la quantità di contenuti sessuali e contenuti violenti mostrati agli utenti del Paese. A comunicarlo è stata la stessa società guidata da Mark Zuckerberg, e il contesto spiega molto. L’intervento arriva infatti dopo che il governo di Nuova Delhi aveva chiesto alle piattaforme digitali controlli sui contenuti decisamente più rigorosi rispetto al passato. Non si tratta quindi di una scelta nata in modo spontaneo dentro l’azienda ma di una risposta diretta alle pressioni delle autorità indiane.

La notizia tocca un punto delicato per qualsiasi social network. Quando si parla di algoritmi che suggeriscono post e video, si parla del vero motore dell’esperienza su Instagram, cioè quel meccanismo che decide cosa far comparire davanti agli occhi di chi scorre lo schermo. Intervenire su questo ingranaggio significa cambiare, almeno in parte, ciò che milioni di persone vedono ogni giorno senza averlo cercato esplicitamente.

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Cosa cambia per Instagram in India

Il cuore della modifica riguarda proprio i sistemi di raccomandazione. Secondo quanto dichiarato da Meta, la piattaforma in India è stata regolata in modo da proporre meno materiale a sfondo sessuale e meno immagini o video di natura violenta. La società non ha parlato di una rimozione totale di questo tipo di contenuti ma di una riduzione della loro presenza tra i suggerimenti offerti agli utenti.

La distinzione non è un dettaglio da poco. Un conto è cancellare un post, un altro è smettere di spingerlo verso chi non lo segue. Nel secondo caso il contenuto può restare sulla piattaforma ma perde gran parte della sua capacità di diffondersi, perché non viene più rilanciato con la stessa frequenza. È su questo terreno, quello della visibilità, che l’azienda ha scelto di muoversi per rispondere alle richieste arrivate dal governo.

Le informazioni diffuse finora non entrano nel merito tecnico dell’operazione. Non sono stati resi noti criteri precisi né numeri sull’impatto concreto della modifica, quindi al momento non è possibile stabilire quanto sia profondo il cambiamento percepito da chi usa l’app ogni giorno nel Paese.

A far scattare l’intervento è stata la posizione del governo di Nuova Delhi, che ha sollecitato verifiche più stringenti sui materiali che circolano online. Le autorità indiane hanno chiesto alle piattaforme di rafforzare i controlli sui contenuti, e Meta ha deciso di agire direttamente sugli algoritmi che regolano i suggerimenti di Instagram.

Il peso dell’India per il gruppo statunitense aiuta a capire la rapidità della risposta. Parliamo di uno dei mercati più grandi al mondo per numero di utenti, e per una società che vive di pubblicità e attenzione mantenere buoni rapporti con le istituzioni locali è una questione strategica. Ignorare le richieste di un governo così rilevante avrebbe potuto aprire tensioni difficili da gestire.

La scelta di intervenire sulle raccomandazioni, invece che su altre funzioni dell’app, mostra anche dove si concentra oggi l’attenzione dei regolatori. Non tanto su ciò che viene pubblicato, quanto su ciò che le piattaforme decidono di amplificare. La modifica annunciata da Meta riguarda proprio questo aspetto e si applica, per quanto comunicato, agli utenti di Instagram in India, dove la piattaforma mostrerà ora meno contenuti sessuali e contenuti violenti tra quelli suggeriti.

Fonte: TecnoAndroid