Google Wallet, arriva il feed delle notifiche: dove trovarlo

Google Wallet introduce un nuovo feed delle notifiche integrato direttamente nell’app, una sorta di casella interna che raccoglie in un unico spazio tutti gli avvisi legati a carte e pass salvati. Il pacchetto di novità ha iniziato a essere distribuito a ottobre 2026 e porta con sé anche un riconoscimento più ampio dei passaporti. Tutto rientra nella strategia con cui Google punta a superare Apple Wallet nel campo dei portafogli digitali.

Per chi ha già valutato pro e contro dei vari portafogli digitali e ha scelto la soluzione di Google, l’aggiornamento è una buona notizia. Trovare la nuova sezione è piuttosto semplice. Chi invece teme l’ennesima pioggia di avvisi sullo smartphone può stare tranquillo, perché esistono modi concreti per tenere questa casella in silenzio e limitare le interruzioni.

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Dove si trova il nuovo feed delle notifiche di Google Wallet

Una volta ricevuto l’aggiornamento, accanto all’icona del profilo in alto a destra compare una piccola icona a forma di campanella. Basta toccarla per aprire il feed. Se non ci sono avvisi, la pagina appare completamente vuota con una campanella al centro dello schermo. In caso contrario le notifiche vengono elencate una dopo l’altro. Va ricordato però che la distribuzione della funzione è ancora in corso, quindi su alcuni dispositivi questa pagina potrebbe non essere ancora disponibile.

Qui confluiscono tutte le comunicazioni che riguardano gli aggiornamenti di carte e pass salvati nel portafoglio. Si parla di informazioni di viaggio, come un cambio di gate su una carta d’imbarco, ma anche di carte fedeltà e carte regalo, per esempio quando varia il saldo punti. A questo si aggiungono le offerte in arrivo e altri avvisi simili. Il feed di fatto si limita ad aggregare queste segnalazioni in un solo posto, così da poterle consultare con calma senza mai uscire dall’app di Google Wallet.

Come gestire o disattivare le notifiche dell’app

Per molti utenti la novità potrebbe rivelarsi davvero gradita. Uno dei problemi più comuni legati a Google Wallet riguarda infatti proprio la quantità di notifiche inviate dall’app. Avere tutto ordinato in una schermata dedicata aiuta a ritrovare gli avvisi senza perdersi tra decine di messaggi sparsi.

C’è però un dettaglio da tenere presente. In base alle impostazioni scelte, l’app potrebbe sfruttare le cosiddette Nearby Notifications, cioè gli avvisi legati alla vicinanza. Alcune carte salvate nel portafoglio possono inviare aggiornamenti sulle offerte a seconda di quanto ci si trova vicini a un determinato luogo. Chi desidera ridurre gli avvisi, quindi, non deve intervenire sul feed. La strada giusta è disattivare del tutto le notifiche oppure togliere a Google la possibilità di usare i dati sulla posizione per inviare segnalazioni.

La procedura richiede pochi passaggi. Toccando la foto del profilo si accede alle impostazioni di Wallet e da lì alla voce dedicata alla gestione delle notifiche, dove è possibile scegliere quali opzioni modificare. In alternativa si può passare dalle impostazioni generali del telefono, aprire la sezione App e selezionare Google Wallet. A quel punto la voce Notifiche consente di spegnere tutti gli avvisi in un colpo solo, mentre la voce Autorizzazioni permette di negare all’app l’accesso alla posizione.

Fonte: TecnoAndroid