Windows 11 elimina i popup dei tasti permanenti: novità in beta

Microsoft sta preparando una modifica a Windows 11 che punta a eliminare uno dei fastidi più longevi del suo sistema operativo, cioè le finestre di avviso che compaiono quando si attivano per errore i tasti permanenti o i tasti filtro. La novità è arrivata nella versione beta e introduce un’opzione che permette di disattivare in modo definitivo questi messaggi, presenti in pratica sin dalle prime versioni di Windows.

Si tratta di un intervento piccolo sulla carta ma tutt’altro che banale per chi passa molte ore davanti al computer. Quei popup che interrompono il lavoro senza preavviso sono da sempre una piccola seccatura per moltissimi utenti, che spesso non sanno nemmeno di aver fatto qualcosa per farli apparire. La scelta di Microsoft va proprio nella direzione di togliere di mezzo un’interruzione che, nella stragrande maggioranza dei casi, nessuno ha davvero richiesto.

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Un inconveniente che accompagna Windows da decenni

I tasti permanenti e i tasti filtro fanno parte delle funzioni di accessibilità del sistema e nascono con uno scopo preciso, ovvero rendere più semplice l’uso della tastiera a chi ha difficoltà motorie. Il problema non riguarda queste funzioni in sé, che restano utili per chi ne ha bisogno, ma il modo in cui possono essere richiamate attraverso apposite scorciatoie da tastiera.

Sono proprio queste combinazioni a creare il pasticcio. Capita infatti di attivarle senza volerlo, magari mentre si digita in fretta o durante una sessione di gioco particolarmente concitata, e a quel punto Windows 11 mostra la classica finestra di avviso che chiede conferma all’utente. Un’interruzione minima, certo, però ripetuta nel tempo diventa irritante. Soprattutto quando spunta nel momento meno opportuno e costringe a spostare l’attenzione da ciò che si stava facendo.

È uno di quei difetti che non bloccano nulla e proprio per questo sono sopravvissuti così a lungo. Nessuno lo considerava abbastanza grave da meritare un intervento urgente, eppure in tantissimi lo hanno incontrato almeno una volta. In questo senso la modifica annunciata da Microsoft ha il sapore di una correzione attesa da anni, anche se arriva per un problema che in molti avevano ormai imparato a sopportare.

Cosa cambia con la nuova opzione nella beta di Windows 11

Il cuore della novità sta in un’impostazione dedicata che consente di disattivare definitivamente gli avvisi legati alle scorciatoie dei tasti permanenti e dei tasti filtro. In altre parole chi non utilizza queste funzioni potrà fare in modo che il sistema smetta di proporre quelle finestre ogni volta che una combinazione di tasti viene premuta per sbaglio.

La differenza rispetto al passato è sottile ma concreta. Finora quei messaggi tornavano a presentarsi a ogni attivazione accidentale, mentre con la nuova opzione l’utente avrà la possibilità di chiudere la questione una volta per tutte. Un approccio più pulito che lascia intatte le funzioni di accessibilità per chi le usa davvero e allo stesso tempo libera tutti gli altri da un’interruzione superflua.

Per il momento la funzione è disponibile nella versione beta di Windows 11, il canale in cui Microsoft prova le modifiche prima di distribuirle su larga scala. È lì che l’azienda ha introdotto la nuova impostazione pensata per mettere fine agli avvisi attivati per errore dalle scorciatoie dei tasti permanenti e filtro.

Fonte: TecnoAndroid