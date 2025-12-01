Google: smentita una grave voce su Gemini e Gmail

Ancora una volta Google si ritrova a dover fronteggiare gli esiti correlati alla disinformazione digitale, questa volta gli elementi colpiti sono state due delle sue punte di diamante, stiamo parlando di Gemini e Gmail, infatti negli ultimi giorni su X sono arrivati un sacco di post finiti poi virali che affermavano che la società stesse utilizzando l’email degli utenti per addestrare la propria intelligenza artificiale, nello specifico l’accusato era proprio Gemini che per l’appunto è stato integrato all’interno di Gmail.

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La posizione ufficiale di Google

Le voci si sono fatte così insistenti che Google è dovuta intervenire a calmare le acque affermando con estrema fermezza che non utilizza Gemini per estrapolare il contenuto delle email dei propri utenti per utilizzarlo per addestrare le intelligenze artificiali, la società infatti ha tenuto particolarmente a ribadire la propria lealtà e soprattutto la propria attenzione nel tutelare la privacy dei suoi utenti, tramite un post ufficiale su X utili utilizzando l’account di Gmail, la società ha dichiarato: “I messaggi Gmail non vengono utilizzati per addestrare Gemini. Nessuna impostazione degli utenti è stata modificata per consentire l’uso dei dati ai fini del training dei modelli di intelligenza artificiale.”.

Tutto ciò nasce sicuramente dall’arrivo di alcune funzionalità potenziate da Gemini all’interno di Gmail, come ad esempio il suggerimento della parola o del pezzo di frase mancante per terminare il periodo, ciò però non significa per l’appunto che Gemini estrapolale informazioni presenti all’interno dell’email degli utenti.

Si tratta ovviamente dell’ennesimo caso in cui la potenza della diffusione digitale delle informazioni viene utilizzata nel modo sbagliato per distribuire disinformazione, il pericolo per l’appunto è quello di generare veri e propri scandali mediatitici che però si rivelano dei buchi nell’acqua, basti pensare che anche il blog di Malwarebytes aveva riportato la notizia, salvo poi rimuoverla immediatamente non appena arrivato il comunicato ufficiale di Google.