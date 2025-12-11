Google prepara la personalizzazione delle icone sui Pixel con l’aiuto dell’intelligenza artificiale

Google introduce novità significative con Android 16 QPR2, rilasciato il 2 dicembre insieme all’aggiornamento mensile per i Pixel. Il sistema genera automaticamente icone a tema anche per le app prive del supporto originale degli sviluppatori. La funzione nasce per ridurre la disomogeneità presente sin da Android 13. Le prime fasi dello sviluppo avevano però suggerito un cambiamento più profondo. La build 2507 del canale Android Canary mostrava tracce evidenti di un progetto legato alla personalizzazione completa delle icone tramite intelligenza artificiale. Nel codice comparivano riferimenti a stili differenti, con la possibilità di usare icone naturali, varianti monocromatiche e modelli generati dall’IA. Le stringhe indicavano anche la possibilità di creare uno stile personale attraverso un’interfaccia dedicata. La Beta 1 di Android 16 QPR2 aveva alimentato ulteriori aspettative. L’opzione Icone a tema era stata sostituita da nuove scelte che sembravano annunciare una rivoluzione imminente. L’opzione Crea risultava però inattiva e mostrava un avviso legato a un’app mancante.

Una nuova app Pixel riaccende l’ipotesi della rivoluzione grafica delle icone attesa da mesi

Il ritorno dell’opzione originale nelle build successive sembrava aver messo in pausa l’intero progetto. Ora la situazione cambia grazie a un nuovo elemento apparso sul Play Store. Google ha infatti predisposto una nuova applicazione chiamata com.google.android.apps.ai.icons, pensata per il mondo Pixel. La pagina non è ancora accessibile, ma la denominazione appare inequivocabile. Le icone generate dall’intelligenza artificiale entrano così in una fase più concreta. Secondo l’insider AssembleDebug, l’app verrà integrata nel Pixel Launcher e sbloccherà la funzione Crea vista in estate.

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Gli utenti potrebbero quindi definire stili personali, andando oltre i limiti imposti dai colori dinamici ricavati dallo sfondo. L’arrivo della Beta 1 di Android 16 QPR3 potrebbe segnare l’inizio di questa transizione. In alternativa, il debutto potrebbe avvenire con la build 2512 del canale Android Canary. La prospettiva coinvolge anche lo sviluppo di Android 17, che dovrebbe completare la trasformazione estetica. La personalizzazione delle icone diventerebbe così un pilastro dell’esperienza Pixel, unendo coerenza visiva e libertà creativa. L’intelligenza artificiale assumerebbe un ruolo centrale nella generazione di elementi grafici un tempo vincolati agli sviluppatori.