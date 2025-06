Android 16 ora disponibile sui Google Pixel: ecco i modelli compatibili

Android 16 è stato rilasciato ufficialmente per la famiglia Pixel, da Pixel 6 fino al nuovissimo Pixel 9 Pro Fold e 9a. L’annuncio, diffuso dall’account ufficiale Android Developers, segna una svolta per l’ecosistema Google. L’aggiornamento sarà disponibile da oggi, 10 giugno 2025. Chi possiede la beta 1.1 della QPR1 dovrà uscire dal programma di testing e procedere al downgrade per poter installare la versione stabile. Un’operazione che comporta la perdita completa dei dati, un prezzo alto da considerare.

Non si tratta solo di un aggiornamento di routine, la nuova release introduce infatti i Live Update, notifiche dinamiche e in tempo reale sulla schermata di blocco. Questa funzione promette di mantenere sempre sotto controllo informazioni importanti senza aprire app o sbloccare il telefono. In più, con il nuovo Android 16 la sicurezza guadagna un livello superiore con la modalità Protezione Avanzata. Google assicura che questa funzione sarà semplice da attivare anche dai meno esperti, estendendosi a Chrome, Messaggi e Telefono.

Compatibilità e indicazioni per l’aggiornamento Android

L’aggiornamento di Android 16 arriva accompagnato dal tanto atteso Feature Drop di giugno. Sono attesi miglioramenti che riguardano l’intero ecosistema Google, inclusi aggiornamenti per gli indossabili Pixel Watch. Chi inoltre possiede i di Pixel Fold e Pixel 9 Pro Fold, potrà finalmente godere delle nuove funzioni integrate senza ritardi. La mancanza di Material 3 Expressive potrebbe però sorprendere, ma la promessa è che arriverà più avanti, lasciando spazio a un rilascio più stabile e ricco di funzioni essenziali. In attesa di questa innovazione visiva, il sistema operativo si concentra su concretezza, velocità e sicurezza. Un approccio pragmatico che premia l’utente finale.

Sono esclusivamente i dispositivi Pixel dal 6 in poi a poter ricevere Android 16. La lista include tutti i modelli della serie 6, 7, 8 e 9, compresi i vari Pro, Fold e a. Chi si chiede se il proprio smartphone rientra nella lista deve solo controllare il modello per scoprire che l’attesa è finita. È consigliato effettuare un backup prima di procedere all’installazione, specialmente se si è in beta testing. Android 16 sembra così rispondere alle aspettative di chi cerca funzionalità avanzate senza complicazioni, sicurezza integrata e notifiche dinamiche che cambiano il modo di usare lo smartphone. Google ha scelto di puntare sulla concretezza, offrendo dunque un aggiornamento che farà parlare di sé per i mesi a venire.