Google potenzia Drive: arrivano le anteprime intelligenti generate da Gemini

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Google continua a rafforzare la presenza di Gemini all’interno dei suoi servizi, trasformandolo gradualmente nel motore intelligente dell’intero ecosistema Workspace. Dopo mesi di integrazioni progressive, l’azienda introduce ora una nuova funzionalità dedicata a Google Drive, pensata per rendere più immediata la consultazione dei file e ridurre il tempo necessario a individuare ciò che serve.

Drive diventa più “esplicito” grazie ai riepiloghi intelligenti

In un post pubblicato sul blog ufficiale, Google ha annunciato che Gemini sarà in grado di mostrare informazioni contestuali e proattive sui contenuti di una cartella, direttamente nella parte superiore della pagina. È un cambiamento strategico: l’utente non deve più aprire file singoli per capire cosa contengono, perché l’IA genera automaticamente una sintesi basata sui documenti inclusi. Quando serve un livello di dettaglio superiore, basta un clic su “Esplora con Gemini” per accedere a un riepilogo completo o per formulare domande dirette all’assistente, che risponderà tramite il pannello laterale già integrato nella nuova interfaccia di Drive. La logica, spiegano da Mountain View, è quella di trasformare Drive in uno spazio più navigabile, dove i contenuti si raccontano da soli e i tempi di ricerca interna si riducono drasticamente.

Una funzione pensata per velocizzare il lavoro

Questa nuova vista intelligente — per ora disponibile solo in inglese — rappresenta un’evoluzione significativa rispetto ai precedenti suggerimenti automatici presenti in Drive. Se prima l’assistente si limitava a proporre cartelle o documenti rilevanti, ora produce informazioni attive, descrive il contenuto e anticipa i bisogni dell’utente.

Secondo Google, l’obiettivo è duplice:

far risparmiare tempo a chi gestisce grandi quantità di documenti

aiutare a mantenere ordine nelle cartelle condivise e nei flussi di lavoro collaborativi

Si tratta di un passo ulteriore nel percorso di trasformazione di Gemini in un assistente “always-on”, capace di comprendere il contesto e intervenire prima che l’utente lo chieda.

Disponibilità e rollout

La funzione è già in distribuzione per un insieme selezionato di abbonamenti Workspace: Business Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus, Google One AI Premium, Google AI Pro for Education. Come spesso accade, il rollout è graduale e potrebbe richiedere alcuni giorni prima di raggiungere tutti gli account supportati. Google non ha annunciato tempistiche per l’arrivo della funzione in altre lingue, ma considerato il ritmo di espansione di Gemini all’interno dell’ecosistema, è ragionevole aspettarsi un allargamento nel corso dei prossimi mesi.