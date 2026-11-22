In Germania il primo idrogeno verde è uscito dall’impianto da 30 megawatt che Uniper ha realizzato nel parco energetico di Bad Lauchstädt, a poca distanza da Lipsia. È un passaggio importante perché segna l’avvio concreto della produzione in un sito pensato fin dall’inizio per funzionare con energia pulita, quella generata dal vento, e per servire un cliente industriale ben preciso. L’elettricità necessaria arriva infatti da un parco eolico collegato con una potenza di circa 50 megawatt, mentre il gas prodotto è destinato alla raffineria TotalEnergies di Leuna. Il collegamento tra i due punti passa da una condotta riconvertita, quindi un’infrastruttura già esistente che viene recuperata per un uso diverso da quello originario.

Lo schema, a guardarlo bene, è piuttosto lineare. Da una parte c’è la generazione elettrica da fonte rinnovabile, nel mezzo la trasformazione in idrogeno e dall’altra parte l’utilizzo finale in ambito industriale. Ogni anello della catena ha un ruolo preciso e il progetto di Bad Lauchstädt prova a metterli tutti in fila nello stesso territorio.

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Cosa succede adesso con il collaudo

L’annuncio della prima produzione è arrivato lo scorso 10 novembre e apre ufficialmente la fase di collaudo dell’intero sistema. Avere prodotto i primi quantitativi di idrogeno verde non significa che l’impianto sia già pronto a lavorare a pieno regime. Quella appena conclusa è solo la prima parte del percorso. Ora tocca alla seconda, probabilmente meno visibile ma altrettanto delicata, in cui i tecnici dovranno capire come si comportano insieme i diversi pezzi del sistema.

Le verifiche riguarderanno la generazione di elettricità, l’elettrolisi vera e propria, il trattamento del gas e il suo trasporto fino alla destinazione finale. In pratica bisognerà osservare l’impianto nel suo funzionamento complessivo e non più come una somma di componenti separati. I tempi comunque non dovrebbero allungarsi troppo, visto che il completamento della messa in servizio è previsto nel 2027. Una tabella di marcia relativamente vicina per un progetto di questo tipo, che coinvolge produzione, conversione e distribuzione.

Come funziona l’elettrolizzatore di Uniper

Il cuore dell’impianto è un elettrolizzatore alcalino pressurizzato. Il principio di base è quello dell’elettrolisi, cioè l’uso dell’elettricità per separare l’acqua nei suoi due componenti, idrogeno e ossigeno. Se l’energia impiegata proviene da fonti rinnovabili, come in questo caso il vento, il gas ottenuto viene definito appunto verde. È proprio il legame diretto con il parco eolico a dare a questo progetto la sua caratteristica principale.

L’elettrolizzatore di Uniper non è un blocco unico ma è suddiviso in tre moduli da 10 megawatt ciascuno, che sommati restituiscono i 30 megawatt complessivi dell’impianto. Ciascun modulo contiene a sua volta due gruppi di celle, chiamati stack, ed è al loro interno che avviene la reazione elettrochimica capace di scindere l’acqua. In totale quindi si parla di sei stack distribuiti sui tre moduli. Una struttura di questo genere, organizzata per blocchi, rende più facile leggere il funzionamento dell’insieme e si collega bene con la fase di verifica appena iniziata, dove ogni elemento dovrà dimostrare di lavorare in armonia con gli altri.

Una volta prodotto, l’idrogeno verde di Bad Lauchstädt seguirà la strada della condotta riconvertita fino alla raffineria TotalEnergies di Leuna, che rappresenta la destinazione industriale prevista per tutto il gas generato dall’impianto.

Fonte: TecnoAndroid