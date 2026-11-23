Nelle case dove convivono un iPhone e uno smartphone Android, scegliere un localizzatore smart è sempre stato un piccolo rompicapo. Fino a oggi questi accessori obbligavano infatti a puntare su un solo ecosistema, lasciando fuori l’altro. UGREEN FineTrack Slim Duo 2 prova a superare questo limite e si presenta come il primo tracker in formato card capace di dialogare nello stesso momento con Apple Find My e Google Find Hub. Il tutto sta in uno spessore di appena 1,9 mm, studiato per sparire dentro un portafoglio senza farsi notare. La confezione include due unità, una scelta pensata per chi vuole tenere d’occhio più oggetti oppure dividerli tra due persone che usano telefoni diversi. Il prezzo è 18,94 euro in promo.

UGREEN FineTrack Slim Duo 2, un tracker per iPhone e Android

Il vero punto di forza di FineTrack Slim Duo 2 sta nella doppia compatibilità con i due principali sistemi di localizzazione. Fino a questo momento chi aveva un telefono Android non poteva appoggiarsi alla rete Find My di Apple, mentre chi usava un iPhone restava tagliato fuori da Google Find Hub. Questo piccolo dispositivo mette insieme entrambe le reti e si rivela ideale per coppie e famiglie con apparecchi misti iOS e Android. Va bene anche per chi preferisce non legarsi a un unico marchio e mantenere la massima libertà di scelta.

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Sul fronte del design le misure ricordano quelle di una carta di credito, cioè 85,6 x 54 x 1,9 mm, con un peso di soli 15 grammi. L’idea è infilarlo in uno scomparto del portafoglio senza deformarlo. Le dimensioni contenute non hanno costretto a rinunciare alla resistenza, perché il tracker vanta la certificazione IP68 contro acqua e polvere. C’è poi una protezione RFID integrata che fa scattare un allarme sonoro automatico quando rileva una scansione sospetta delle carte di pagamento custodite accanto.

Per ritrovare l’oggetto quando è nelle vicinanze entra in gioco uno speaker da 110 dB, abbastanza potente da farsi sentire anche sotto i cuscini del divano o in fondo a uno zaino. Non mancano le notifiche dedicate agli oggetti dimenticati, che però al momento funzionano soltanto su iOS. Chi usa uno smartphone Android dovrà quindi fare a meno di questa funzione, almeno per ora.

Batteria, abbonamenti e prezzo su Amazon

Il capitolo energia merita un’attenzione particolare. La batteria è sigillata e si basa su una cella da 600 mAh, con un’autonomia dichiarata che va da 5 a 7 anni. Non è però né ricaricabile né sostituibile, un compromesso piuttosto diffuso tra i tracker ultrasottili ma da tenere presente sul lungo periodo. Quando l’accumulatore arriverà a esaurimento, il dispositivo andrà semplicemente rimpiazzato.

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda i costi di gestione. Per sfruttare le reti di localizzazione globale non serve alcun abbonamento, un vantaggio tutt’altro che scontato se si guarda ad alcune soluzioni concorrenti. Una volta acquistato, il tracker funziona senza canoni mensili o spese aggiuntive.

UGREEN FineTrack Slim Duo 2 è disponibile su Amazon nella confezione da due unità al prezzo di 18,94 euro, contro un listino di 29,99 euro. Lo sconto applicato è del 37% e rende l’offerta interessante per chi cerca un localizzatore compatibile sia con Android sia con iOS, da usare in portafogli, bagagli o zaini senza dover rinunciare a uno dei due ecosistemi.

Fonte: TecnoAndroid