Il computer di bordo AI4 di Tesla oggi costa il doppio rispetto a prima, e a dirlo è stato direttamente Elon Musk. Domenica il numero uno dell’azienda ha spiegato che l’impennata dei prezzi di memorie e componenti di archiviazione ha fatto raddoppiare la distinta base del sistema che equipaggia le auto del marchio. Un segnale piuttosto chiaro di come la crisi della DRAM stia ormai colpendo anche i semiconduttori progettati in casa, ben oltre i confini dei datacenter dedicati all’intelligenza artificiale. E a giudicare dalle previsioni del settore, la situazione rischia di peggiorare prima di migliorare.

Il messaggio di Elon Musk su AI4 e i dubbi che lascia aperti

Tutto è nato su X, all’interno di una discussione sui requisiti di calcolo del nuovo software FSD v15.0.1, cioè la versione appena rilasciata del Full Self Driving (Supervised). Musk ha confermato che la carenza globale di DRAM e NAND sta gonfiando in modo diretto i costi di produzione dell’hardware, con una frase molto netta: “AI4 costs twice as much now due to memory and storage price hikes”, ovvero AI4 adesso costa il doppio per via dei rincari di memoria e storage. Il CEO di Tesla però non ha fornito cifre precise. Mancano sia il costo attuale del computer sia quello di un anno fa, quindi l’entità reale dell’aumento resta poco definita.

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C’è poi un altro aspetto che preoccupa. Il post, piuttosto vago, non chiarisce se questo rincaro finirà per pesare sui prezzi delle auto, sugli abbonamenti FSD o su eventuali programmi di aggiornamento futuri per i veicoli già in circolazione. Il quadro che ne esce racconta un’inflazione dei semiconduttori tutt’altro che rassicurante. E sperare in un calo dei prezzi a breve sembra poco realistico.

Una carenza di memorie destinata a durare

Le prospettive del mercato non lasciano molto spazio all’ottimismo. Gerry Chen, amministratore delegato di TeamGroup, ritiene che nel 2027 la carenza di DRAM diventerà così grave che nemmeno mettere sul tavolo cifre enormi basterà per assicurarsi le forniture. Nel frattempo Samsung avrebbe già bloccato la propria produzione di memorie per tutto il 2029, al punto che perfino un colosso come Apple sarebbe stato costretto a rivedere le proprie strategie di acquisto, passando a contratti della durata di 4 o 5 anni. In questo scenario, trovare il modo di abbassare i costi di AI4 appare per Musk un’impresa titanica.

Per capire il peso della questione basta guardare al ruolo di questo componente. AI4, chiamato anche Hardware 4, è il principale computer di inferenza che alimenta l’attuale gamma di veicoli Tesla e supporta la prima ondata di FSD v15.0.1. Quest’ultima versione ha introdotto una rete neurale end to end aggiornata insieme alla visualizzazione di guida in tempo reale chiamata “Reality View”. Ashok Elluswamy, responsabile del software di intelligenza artificiale dell’azienda, ha spiegato che il nuovo modello di guida riesce a gestire Reality View con meno potenza di calcolo rispetto alle versioni precedenti. Il problema però non è il software. Sono i prezzi di DRAM e NAND ad aver fatto lievitare in modo significativo il costo fisico necessario per assemblare ogni singolo computer di bordo.

Le reazioni e la scommessa su Terafab

L’ammissione di Musk ha subito acceso il dibattito tra i proprietari di auto Tesla e gli osservatori del settore. Molti commenti hanno richiamato le ambizioni dell’azienda nel campo dei chip proprietari, in particolare il progetto Terafab per la produzione interna di semiconduttori, visto come una possibile protezione nel lungo periodo contro gli scossoni della catena di approvvigionamento esterna.

Altri utenti hanno invece sollevato domande sui veicoli più datati equipaggiati con Hardware 3, che secondo quanto già riconosciuto in passato dalla stessa Tesla non dispongono della larghezza di banda di memoria richiesta per la guida autonoma non supervisionata. Su questi e su molti altri interrogativi, al momento, Musk non ha ancora dato alcuna risposta.

Fonte: TecnoAndroid