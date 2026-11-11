Batterie auto elettriche, Geely avverte sul nodo dei 10 anni

Le batterie delle auto elettriche rischiano di diventare uno dei nodi più complicati per il futuro della mobilità a zero emissioni, e a dirlo senza troppi giri di parole è Eric Li (Li Shufu), presidente di Geely Holding Group. Il ragionamento è piuttosto lineare: la vita utile di una vettura e quella del suo accumulatore non coincidono, e con l’invecchiamento del parco circolante questa distanza potrebbe trasformarsi in un problema molto concreto. Se n’è parlato il 5 novembre a Wuzhen, in Cina, durante un incontro alla World Internet Conference 2026 che ha visto sul palco anche William Li, fondatore e amministratore delegato di NIO. Un’auto elettrica può restare perfettamente utilizzabile anche dopo dieci anni, ma una batteria degradata o guasta può rendere economicamente insostenibile tenerla su strada.

Batterie auto elettriche e garanzie, cosa succede dopo dieci anni

William Li stima che il ciclo di vita di un’automobile possa arrivare a circa 15 anni. Tradotto in pratica, un veicolo con 200.000 km all’attivo e dieci anni sulle spalle avrebbe ancora davanti cinque o sei anni di servizio. Il punto debole sta nel progressivo degrado dell’accumulatore, che finisce per intaccare autonomia, valore residuo e convenienza economica. In Cina le precedenti regole sulle garanzie delle auto a nuova energia prevedevano una copertura minima di otto anni oppure 120.000 km per le batterie di trazione e per gli altri componenti principali.

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Dal 1° luglio 2026 è poi entrato in vigore lo standard GB/T 46991.1 nella sua versione 2025, che fissa parametri precisi sulla durata delle batterie. Per le vetture interessate la capacità energetica disponibile deve restare almeno all’82% dopo cinque anni o 100.000 km, al 75% dopo otto anni o 160.000 km e al 70% dopo dieci anni o 200.000 km. Vale la pena chiarirlo perché la confusione è facile: si parla di requisiti di durata e non di un’estensione automatica della garanzia.

Il vero scoglio però sono i soldi. Un tecnico del centro assistenza Ning Service di CATL ha indicato in circa 100.000 yuan, poco meno di 13.000 euro, il costo indicativo per la sostituzione della batteria completa. Una riparazione specializzata può invece richiedere fra 10.000 e 20.000 yuan. Il divario è notevole, eppure mettere mano a un singolo componente non sempre è semplice. Le moderne architetture Cell to Pack (CTP) integrano le celle direttamente nella struttura del pacco, riducono il numero di moduli e ottimizzano ingombri e peso. Proprio questa soluzione però rende più complicati lo smontaggio e il cambio delle singole celle, senza contare che bisogna verificare compatibilità elettrica, capacità residua, impianto di raffreddamento e tenuta del pacco senza mettere a rischio la sicurezza. Gli effetti si vedono già sul mercato dell’usato cinese, dove circa quattro concessionari su cinque fra quelli interpellati avrebbero rifiutato auto elettriche con più di cinque anni.

Geely e NIO scommettono sul battery swapping

Fra le strade individuate da Geely c’è il battery swapping, cioè lo scambio rapido dell’accumulatore scarico con uno già carico presso una stazione dedicata. È una tecnologia su cui NIO ha costruito buona parte della propria strategia commerciale e che potrebbe aiutare a gestire meglio le batterie nel lungo periodo. L’alleanza fra i due gruppi ha preso forma con un accordo firmato il 28 settembre 2026, in base al quale Geely ha previsto il conferimento dell’attività Yiyi Power e un investimento di 640 milioni di yuan in cambio di una partecipazione iniziale del 30% in NIO Power. L’operazione resta subordinata alle autorizzazioni necessarie e al suo completamento.

L’intesa mira a mettere insieme le attività delle due aziende, a sviluppare modelli compatibili con il sistema di scambio e ad allargare la rete di infrastrutture. In Cina NIO dichiarava 4.126 stazioni di sostituzione e oltre 125 milioni di operazioni di swapping già completate. L’idea è semplificare la gestione dell’accumulatore anche quando l’auto comincia ad avere qualche anno, anche se sul tavolo ci sono ancora questioni pesanti come la compatibilità tecnica fra marchi diversi, la disponibilità delle batterie e i costi per far funzionare la rete. Per Geely e NIO il futuro dell’auto elettrica non passerà soltanto da autonomia e velocità di ricarica, ma anche dalla capacità di mantenere le batterie efficienti ed economicamente sostenibili per tutta la vita del veicolo.

Fonte: TecnoAndroid