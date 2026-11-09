Google Pixel 11 Pro 512GB scende a 929€, minimo storico su Amazon

Chi aspettava il momento giusto per mettere le mani su Google Pixel 11 Pro ha finalmente un motivo concreto per farlo. La versione da 512GB nella colorazione Verde Oliva scende infatti a 929€ su Amazon, con un taglio di 400€ rispetto al listino che la porta al minimo storico per questa configurazione. Parliamo del top di gamma compatto presentato da Google ad agosto 2026, arrivato sul mercato con il nuovo chip Tensor G6 e con il sistema Gemini Intelligence. A pochi mesi dal debutto un prezzo del genere non si era praticamente mai visto, e la cosa non passa inosservata tra gli appassionati del marchio.

Pixel 11 Pro, un formato compatto senza rinunce

Il punto di forza di Pixel 11 Pro sta nell’equilibrio tra prestazioni e maneggevolezza. Il corpo misura 6,3 pollici e pesa appena 204 grammi, quindi si gestisce bene anche con una mano sola. Il vero fiore all’occhiello è però il display Super Actua LTPO OLED, capace di raggiungere un picco di luminosità di 3.600 nit, uno dei valori più alti mai toccati da uno smartphone Pixel. Il refresh rate adattivo spazia da 1 a 120 Hz e assicura una fluidità costante qualunque sia l’utilizzo.

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La scocca unisce vetro Gorilla Glass Victus 2 e alluminio lucido. Dentro lavora il Tensor G6, realizzato con processo produttivo a 2 nanometri e accompagnato dal coprocessore di sicurezza Titan M3. Il salto rispetto alla generazione precedente si sente parecchio: la potenza della TPU cresce del 50% mentre l’elaborazione dell’intelligenza artificiale direttamente sul telefono diventa fino a 3,5 volte più veloce. Sono numeri che servono soprattutto a far girare al meglio Gemini Intelligence senza appoggiarsi sempre al cloud.

La variante in promozione mette insieme 16GB di RAM e 512GB di memoria UFS 4.0, un abbinamento pensato per chi non accetta compromessi nemmeno con le attività più pesanti. Anche il reparto fotografico è di quelli che contano. Il sensore principale è da 50 MP, affiancato da un ultragrandangolare da 48 MP e da un teleobiettivo sempre da 48 MP con zoom ottico 5x e Zoom Pro digitale che arriva fino a 120x. Per selfie e videochiamate c’è invece una fotocamera frontale da 42 MP.

Tra le funzioni più curiose spicca Magic Capture, che sfrutta Gemini per gestire la ripresa in autonomia: basta inquadrare la scena e il telefono si occupa del resto. Sul fronte dell’autonomia la batteria da 4.850 mAh promette oltre 30 ore di utilizzo, un miglioramento netto rispetto al modello che lo ha preceduto. Nella confezione virtuale trova posto anche un bonus software interessante, cioè sei mesi di Google AI Pro inclusi per un valore di 131€.

Lo sconto sulla versione Verde Oliva

Veniamo al dunque. Google Pixel 11 Pro da 512GB in colorazione Verde Oliva ha un prezzo di listino di 1.329€ e adesso su Amazon costa 929€. Lo sconto è del 30% e corrisponde a un risparmio effettivo di 400€, una cifra che pesa parecchio su uno smartphone di questa fascia. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questa specifica configurazione da quando il dispositivo è in commercio.

Fonte: TecnoAndroid