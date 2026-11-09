Samsung Health, passi spariti dopo l’update: l’ipotesi ora legale

Un aggiornamento recente di Samsung Health sembra aver lasciato più di un grattacapo ad alcuni utenti, che da qualche giorno si ritrovano con un conteggio dei passi incompleto. I dati registrati prima di una certa data, infatti, risultano spariti da una delle schermate principali dell’app. Non si tratta di un problema che colpisce tutti, almeno a giudicare dalle segnalazioni emerse finora, ma il disagio è reale per chi usa lo smartphone o lo smartwatch per tenere traccia della propria attività quotidiana.

Il team di sviluppo di Samsung lavora in modo continuo per migliorare applicazioni e servizi offerti dal colosso coreano, e lo fa con un ritmo di aggiornamenti piuttosto serrato. Capita però che qualche update porti con sé anche effetti indesiderati. Questo sembra proprio il caso di Samsung Health, la piattaforma pensata per sfruttare i dispositivi dell’azienda nel monitoraggio dei dati legati alla salute e agli allenamenti, uno strumento che per molti è diventato un’abitudine quotidiana.

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I passi scomparsi dopo il 2 novembre

In rete si moltiplicano le testimonianze di chi lamenta la sparizione dei passi registrati nell’applicazione. Il comportamento anomalo sarebbe comparso dopo un aggiornamento del 2 novembre, ed è da lì che gli utenti hanno cominciato a notare qualcosa di strano nei propri dati.

Il dettaglio curioso è che i numeri non sono spariti del tutto. Chi ha riscontrato il difetto spiega che i passi accumulati prima del 2 novembre non compaiono più nella sezione Passi, mentre restano regolarmente visibili nella sezione Attività giornaliera. Le informazioni quindi sembrano ancora presenti nell’app, solo che una parte dell’interfaccia non riesce più a mostrarle come dovrebbe. Un utente coinvolto ha anche pubblicato un breve video dimostrativo che mette in evidenza proprio questa discrepanza tra le due schermate.

Per chi segue con attenzione i propri progressi, magari confrontando settimane e mesi, ritrovarsi con un archivio a metà non è esattamente un dettaglio trascurabile. Ed è comprensibile che le segnalazioni abbiano iniziato a circolare con una certa rapidità.

Il sospetto ricade sulla fine dell’ora legale

Sulle possibili cause, al momento, ci sono soltanto le ipotesi avanzate dagli stessi utenti. Secondo alcuni il problema potrebbe essere collegato alla fine dell’ora legale, un passaggio che negli ultimi giorni ha interessato i dispositivi di molti paesi.

A rafforzare questa teoria c’è un’osservazione piuttosto interessante. Modificando a mano la data di sistema del telefono e impostandola al 1° novembre, l’applicazione continuerebbe a memorizzare i dati che altrimenti risultano mancanti. Un indizio che fa pensare a un bug legato al modo in cui Samsung Health gestisce i cambi di data e ora, più che a una perdita effettiva delle informazioni salvate.

Non si tratta comunque di una soluzione vera e propria. Cambiare manualmente la data del sistema è un espediente che può creare altri piccoli intoppi sul dispositivo, e serve più che altro a capire dove si annidi il difetto. La correzione definitiva dovrà necessariamente passare dagli sviluppatori dell’azienda.

Per ora non è chiaro quanto sia diffuso il malfunzionamento tra gli utenti di Samsung Health. L’auspicio è che il team del colosso coreano individui in tempi rapidi una soluzione al problema del conteggio dei passi, da distribuire attraverso un nuovo aggiornamento dell’applicazione.

Fonte: TecnoAndroid