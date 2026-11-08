Nest Hub, Google risponderà a HomeView di Apple nel 2027?

Il possibile ritorno del Nest Hub è la domanda che dà il titolo alla puntata numero 124 di Pixelated, il podcast settimanale dedicato all’universo di Google e Android, pubblicata il 6 novembre 2026. Al microfono si ritrovano Damien Wilde, Abner Li e Will Sattelberg, che dividono la chiacchierata in due grandi blocchi. Da una parte c’è uno smartphone che segna il rientro di un marchio storico nella fascia alta, dall’altra una questione che riguarda da vicino la casa connessa. Con Apple ormai pronta a debuttare nel settore degli schermi intelligenti, l’assenza di un concorrente aggiornato firmato Google diventa infatti difficile da ignorare.

NestHub e Motorola Signature 27, un ritorno che costa caro

Il primo argomento dell’episodio è il Motorola Signature 27, il nuovo top di gamma con cui l’azienda torna a presidiare il mercato nordamericano. Sulla carta è il genere di annuncio che molti appassionati aspettavano. Il nodo però sta tutto nel prezzo, perché si parla di EUR 1.433, circa 1.400 euro, per un telefono che non si piega. Ed è proprio questo dettaglio a trasformare il lancio in un caso da discutere, visto che una cifra del genere per un modello tradizionale fa inevitabilmente alzare qualche sopracciglio.

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I tre conduttori si chiedono quindi se Signature 27 rappresenti davvero il rientro in grande stile che in tanti speravano oppure un dispositivo destinato a faticare fin dall’inizio. Sullo sfondo pesa l’aumento dei costi dei componenti, un fattore che rischia di condizionare il destino del nuovo Motorola ancora prima che arrivi sugli scaffali. La questione insomma va oltre la semplice scheda tecnica e tocca la sostenibilità stessa di un listino così impegnativo.

HomeView di Apple e lo smart display che Google non ha

La seconda parte della puntata entra nel vivo del tema che dà il nome all’episodio. Apple è pronta a lanciare HomeView, il suo smart display, nel corso della settimana successiva alla registrazione. Un debutto così vicino mette in luce un vuoto piuttosto evidente nell’offerta di Google, che al momento non dispone di un rivale modernizzato da contrapporre al nuovo arrivato di Cupertino.

Da qui nasce la riflessione che attraversa tutta la seconda metà del podcast. Se Google decidesse di rilanciare la categoria nel 2027, cosa dovrebbe proporre? Damien, Abner e Will provano a immaginare cosa vorrebbero trovare in un eventuale nuovo Nest Hub, partendo proprio dal confronto con la mossa di Apple. Il ragionamento ruota attorno a un prodotto capace di tornare competitivo in un segmento che la casa di Mountain View aveva contribuito a rendere popolare e che ora rischia di vedere occupato da altri.

Dove ascoltare la puntata 124 di Pixelated

L’episodio è disponibile sulle principali piattaforme dedicate all’ascolto. La puntata di Pixelated si trova su YouTube Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Pocket Casts e Overcast, così da poterla seguire con l’applicazione preferita senza dover cambiare abitudini.

Fonte: TecnoAndroid