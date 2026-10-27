Google Pixel 11 al minimo storico su Amazon: da 999€ a 849€

Google Pixel 11 scende al suo minimo storico su Amazon e passa da 999€ a 799€ nella versione base da 256GB in colorazione Nero Ossidiana. Si tratta di un taglio importante, arrivato a pochi mesi dal debutto ufficiale, per uno smartphone che apre una fase nuova nella storia dei telefoni Android firmati Mountain View. È infatti il primo modello pensato interamente attorno all’intelligenza artificiale Gemini, e con questo ribasso diventa all’improvviso molto più abbordabile rispetto al prezzo di listino. Chi segue da vicino il mondo Pixel difficilmente lascerà scappare un’occasione del genere, anche perché la scheda tecnica ha parecchio da offrire.

Pixel 11 tra intelligenza artificiale e una batteria che dura a lungo

A muovere tutto c’è il nuovo Google Tensor G6, prodotto con un processo produttivo avanzato e affiancato da 12GB di RAM LPDDR5X. Il chip è stato progettato apposta per gestire i carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale generativa direttamente sul dispositivo. Gemini Intelligence, Gemini Nano e le funzioni di Gemini Live sono integrati nel sistema e molte operazioni complesse non hanno bisogno di appoggiarsi al cloud per funzionare.

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Sul fronte dello schermo Pixel 11 monta un pannello Super Actua da 6,3 pollici con risoluzione 1080×2424 pixel e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz. La luminosità di picco arriva a 3.000 nits, mentre il vetro Gorilla Glass Victus 2 offre una resistenza ai graffi doppia rispetto alla generazione precedente. Un dettaglio che, nell’uso quotidiano, conta più di quanto si pensi.

Il comparto fotografico si affida a una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale da 48 megapixel ha apertura f/1.7 ed è accompagnato da un ultragrandangolare da 13MP e da un teleobiettivo 5x, con il Super Zoom digitale che spinge l’ingrandimento fino a 30x. Poi c’è la batteria da 4.985 mAh, per la quale viene dichiarata un’autonomia di oltre 30 ore di utilizzo continuo. La ricarica via cavo raggiunge i 30W e quella wireless risulta più veloce del 40% grazie al sistema magnetico Pixelsnap, compatibile anche con gli accessori MagSafe.

Completano il quadro la certificazione IP68 contro acqua e polvere e il coprocessore di sicurezza Titan M3, dotato di crittografia postquantistica. Un capitolo a parte merita il supporto software, perché Google promette 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e delle patch di sicurezza. È un impegno che pochi concorrenti riescono a pareggiare e che allunga in modo sensibile la vita del telefono, rendendo l’acquisto ancora più sensato nel lungo periodo.

Lo sconto del 20% su Amazon e i dettagli dell’offerta

Il listino ufficiale di Google Pixel 11 da 256GB parla di 999€, ma con la promozione attiva su Amazon il prezzo cala a 799,00€. Lo sconto è del 20% e si traduce in un risparmio di 200€ netti. Non si era mai visto un prezzo così basso per questo modello da quando è arrivato sul mercato italiano, il che rende la proposta particolarmente appetibile per chi aspettava il momento giusto.

L’offerta riguarda nello specifico la colorazione Nero Ossidiana con memoria da 256GB. Il dispositivo viene venduto come smartphone sbloccato, quindi senza vincoli e compatibile con tutti gli operatori telefonici.

Fonte: TecnoAndroid