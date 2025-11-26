Google: nuova visualizzazione degli annunci per AI Mode

Negli ultimi mesi, la ricerca online sta attraversando una trasformazione grazie all’intelligenza artificiale. A tal proposito, Google è in prima linea con la sua “AI Mode” basata sul modello Gemini. Recenti sviluppi indicano che l’azienda ha iniziato a integrare annunci pubblicitari anche all’interno di tali risposte generate dall’AI. Segnando un’evoluzione importante nel modo in cui l’informazione e la pubblicità convivono nei motori di ricerca. Le segnalazioni più recenti confermano che gli annunci compaiono in fondo alla pagina, sotto le schede dei link organici. Tale disposizione suggerisce una scelta estetica e funzionale orientata a un layout più lineare.

Google AI Mode: arrivano gli annunci pubblicitari

L’azienda di Mountain View ha confermato che tali modifiche fanno parte di test già annunciati nei mesi scorsi, ma non ha fornito aggiornamenti sul rollout completo. Eppure, le segnalazioni indicano che alcuni utenti visualizzano gli annunci anche nella versione stabile della AI Mode, a testimonianza di un processo di attivazione avanzato.

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Tale scelta distingue Google da altri servizi basati su AI generativa, come ChatGPT, che pur avendo testato soluzioni pubblicitarie non dispone della stessa infrastruttura. Inoltre, non ha integrato annunci in modo sistematico. Il vantaggio di Google risiede nella propria rete consolidata di Ads, che consente una transizione più rapida verso un modello di ricerca dove i contenuti generati dall’intelligenza artificiale e la pubblicità coesistono.

L’inserimento degli annunci nella AI Mode non rappresenta solo un aggiornamento tecnico, ma un passo strategico. Google spinge verso una ricerca online sempre più assistita dall’AI e sempre più legata agli interessi commerciali. Resta aperta la questione dell’equilibrio tra esperienza utente, trasparenza e monetizzazione. Non resta che attender e osservare con attenzione come Google gestirà l’evoluzione della propria interfaccia, bilanciando innovazione tecnologica e funzionalità pubblicitaria. In tale contesto, l’esperienza delle AI Mode può diventare un indicatore chiave di come la pubblicità digitale si integrerà nei servizi basati sull’intelligenza artificiale.