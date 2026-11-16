Google Meteo, ora puoi segnalare le previsioni sbagliate dall’app

Le previsioni di Pixel Weather non sempre coincidono con il tempo che fa davvero fuori dalla finestra, e Google ha deciso di affrontare la questione in modo piuttosto pratico. L’app meteo dei Pixel, conosciuta anche come Google Meteo, sta ricevendo una funzione che permette agli utenti di segnalare gli errori direttamente dall’interno dell’applicazione. Nessun modulo da compilare altrove e nessun canale secondario, perché tutto avviene nella stessa schermata in cui si consultano le previsioni.

Chi la usa con regolarità conosce bene il problema. Capita di leggere sole pieno mentre fuori piove, oppure di trovare temperature che con la realtà hanno ben poco a che vedere. Finora davanti a queste incongruenze l’unica possibilità era lamentarsi, e di lamentele ce ne sono state parecchie. La strada scelta da Google è semplice e mette al centro proprio le persone che aprono l’app ogni giorno per capire se uscire con l’ombrello o meno.

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Come funziona la nuova scheda per le segnalazioni

Nella pagina con i dettagli meteo della propria posizione compare una nuova scheda chiamata “Invia una segnalazione”. Toccando il pulsante dedicato si apre un pannello diviso in due sezioni ben distinte. La prima riguarda la temperatura e propone tre opzioni molto immediate, cioè “Più caldo”, “Più freddo” oppure “Sembra precisa”. La seconda invece è riservata alle condizioni atmosferiche e copre una gamma di situazioni decisamente ampia, che va dal cielo nuvoloso a quello sereno passando per pioggia, grandine, neve, temporali forti e scarsa visibilità.

Un dettaglio tutt’altro che secondario è che il pannello mostra anche le condizioni e la temperatura indicate in quel momento dall’app. Così chi invia il proprio riscontro ha sotto gli occhi esattamente il dato che sta correggendo, senza dover tornare indietro per controllare. Sul fronte della privacy Google chiarisce che il feedback verrà raccolto insieme alla posizione del dispositivo e ad alcune informazioni diagnostiche. L’azienda precisa però che questi dati non saranno collegati all’account Google dell’utente, un aspetto che potrebbe rendere più tranquilli quanti sono attenti alla gestione delle proprie informazioni personali.

Una risposta alle critiche, con qualche incognita

La novità sembra rispondere in modo diretto alle numerose proteste sulla scarsa precisione delle previsioni di Google Meteo, un difetto che gli utenti segnalano ormai da molto tempo. Offrire uno strumento per indicare quando qualcosa non torna è un modo concreto per raccogliere informazioni direttamente da chi vive quelle condizioni in prima persona, nel luogo esatto in cui si trova.

Al momento però non è chiaro in che modo Google sfrutterà queste segnalazioni per rendere più affidabili le stime future. Raccogliere il parere degli utenti rappresenta un primo passo, ma trasformarlo in previsioni più accurate è un lavoro di tutt’altra complessità. Chi nel frattempo preferisce affidarsi a un servizio più trasparente sulla propria attendibilità può dare un’occhiata a MeteoCompare, un’app che mostra in modo esplicito quanto ci si possa fidare delle sue previsioni.

Per quanto riguarda la diffusione, la funzione è già visibile su alcuni Pixel ma soltanto installando manualmente l’ultimo pacchetto di Pixel Weather, contrassegnato dalla versione 1.1.20261012. Per ora quindi la scheda dedicata alle segnalazioni è accessibile solo a chi sceglie di aggiornare l’app in autonomia, senza aspettare la distribuzione ufficiale.

Fonte: TecnoAndroid