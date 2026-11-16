Starship catturata da Mechazilla: prima volta per SpaceX

SpaceX è riuscita per la prima volta a catturare una Starship di ritorno da un volo orbitale, centrando un obiettivo inseguito da tempo. Il razzo era decollato venerdì 13 novembre per il volo di prova 15, con il compito di rilasciare satelliti Starlink in orbita terrestre bassa, ma il momento davvero storico è arrivato il giorno seguente. Al rientro i bracci meccanici di Mechazilla, la torre di lancio che si trova a Starbase in Texas, si sono chiusi attorno al veicolo e lo hanno trattenuto senza danni. Un risultato mai ottenuto prima dall’azienda.

La scena si è svolta sabato pomeriggio davanti a centinaia di persone radunate nei pressi della piattaforma di lancio. Per chi seguiva dal vivo è stato uno spettacolo raro, perché fino a quel momento SpaceX non era mai riuscita a recuperare in questo modo la parte superiore del suo gigantesco sistema di lancio.

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La manovra che ha riportato Starship alla torre

Il rientro a Starbase ha seguito una sequenza precisa. Stando alla ricostruzione diffusa dall’azienda, il più grande razzo di SpaceX ha eseguito un’ultima manovra di planata sopra il Golfo e si è avvicinato proprio al punto da cui era partito 22,5 ore prima. Dopo aver attraversato le nuvole, tre motori Raptor si sono riaccesi per un atterraggio con rotazione e una discesa lenta verso i bracci di Mechazilla, che si sono serrati catturando Starship per la prima volta.

Durante la diretta Dan Huot, responsabile della comunicazione di SpaceX, non ha nascosto l’entusiasmo: “Abbiamo catturato una Starship, e ora cambia tutto”. Una frase che rende bene il peso del traguardo. La sezione superiore del veicolo è infatti quella che in futuro ospiterà gli equipaggi nelle missioni spaziali, e dimostrarne il recupero era fondamentale per un’azienda che figura tra i principali partner commerciali della NASA. C’è poi un aspetto tecnico da non sottovalutare. Volando più lontano e più veloce rispetto al booster, Starship rappresenta un bersaglio molto più complicato da afferrare.

Il Super Heavy non ce l’ha fatta

Il piano originale prevedeva di recuperare entrambe le parti del megarazzo, cioè lo stadio superiore e il booster Super Heavy. Quest’ultimo però è andato in mille pezzi durante l’ammaraggio nel Golfo del Messico. Secondo quanto spiegato dall’azienda, il propulsore ha completato la manovra di rotazione e ha riacceso 32 dei 33 motori Raptor previsti per la spinta di rientro. Quella fase si è però interrotta in anticipo a causa della scarsa quantità di carburante rimasta, e le cause principali sono tuttora oggetto di indagine.

Il sistema di guida, navigazione e controllo del Super Heavy ha quindi attivato in automatico una procedura di interruzione durante il volo inerziale, che ha permesso al booster di deviare verso il mare aperto con i motori spenti. Una volta fermata la manovra di atterraggio è entrato in funzione il sistema di terminazione del volo, in pratica la modalità di autodistruzione.

Va ricordato che in passato SpaceX aveva già catturato il Super Heavy in tre occasioni. Quello che mancava all’appello era proprio il ritorno dello stadio superiore, ed è per questo che il successo di questa missione assume un valore diverso.

Oltre al rientro, il volo di prova 15 ha portato in orbita l’enorme navicella per la seconda volta nella sua storia e ha rilasciato 26 satelliti Starlink V3. Terminato il lavoro, Starship è rimasta nello spazio per circa 20 ore prima di fare ritorno alla piattaforma di lancio sulla costa orientale del Texas.

Fonte: TecnoAndroid