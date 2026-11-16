Missione CHAPEA: oltre un anno su Marte senza lasciare la Terra

Più di un anno chiusi in un habitat che riproduce la vita su Marte, senza mai lasciare la Terra. Si è conclusa così la missione CHAPEA della NASA, l’esperimento in cui quattro volontari hanno vissuto e lavorato come futuri esploratori del Pianeta Rosso. Il 31 ottobre 2026 l’equipaggio è finalmente uscito all’aperto per la prima volta dopo oltre dodici mesi di isolamento, chiudendo un progetto ambizioso pensato per preparare gli esseri umani alle spedizioni che verranno.

I protagonisti di questa avventura sono Matthew Montgomery, James Spicer, Ross Elder ed Ellen Ellis. Appena terminata la simulazione marziana si sono ritrovati insieme all’esterno per una foto di gruppo, un modo per festeggiare il ritorno da un viaggio verso un altro pianeta che in realtà non li ha mai portati lontano da casa. Eppure le difficoltà affrontate somigliano parecchio a quelle che gli astronauti potrebbero incontrare vivendo a milioni di chilometri dalla Terra.

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Il progetto fa parte del programma Crew Health and Performance Exploration Analog, conosciuto appunto come CHAPEA, che studia come le persone si adattano alle condizioni impegnative dell’esplorazione spaziale di lunga durata.

Una vita marziana senza mai partire

Durante l’esperimento i partecipanti hanno svolto compiti molto simili a quelli che toccheranno ai futuri esploratori di Marte. Hanno gestito e collaudato i sistemi essenziali dell’habitat, si sono presi cura delle coltivazioni, hanno razionato scorte limitate e hanno condotto attività extraveicolari. Queste ultime, chiamate spesso passeggiate spaziali, sono le operazioni che gli astronauti eseguono fuori dal veicolo o dalla base. In una simulazione servono ai ricercatori per capire come un equipaggio possa prepararsi e lavorare oltre la protezione dei propri alloggi.

Poi c’era la questione dei ritardi nelle comunicazioni, uno degli ostacoli più seri per chiunque punti a Marte. Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale parlano con la Terra quasi in tempo reale. Chi si troverà sul Pianeta Rosso invece dovrà fare i conti con attese notevoli, perché i segnali radio impiegano tempo per coprire l’enorme distanza tra i due mondi. Significa non poter sempre contare su indicazioni immediate dal controllo missione e dover risolvere problemi, prendere decisioni e affrontare imprevisti con molta più autonomia.

Dalla Terra alla Luna, con lo sguardo su Marte

Una delle sfide più grandi nel mandare persone su Marte riguarda la loro salute, la produttività e la sicurezza durante lunghi periodi lontano da casa. Un equipaggio deve saper gestire cibo, attrezzature, condizioni di vita e responsabilità quotidiane, il tutto lavorando fianco a fianco in uno spazio ristretto.

Per studiare questi aspetti prima di affrontare veri viaggi nello spazio profondo, l’agenzia americana si affida alle missioni analoghe. Si tratta di simulazioni realistiche che ricreano alcune condizioni dell’esplorazione spaziale e permettono agli scienziati di osservare le reazioni delle persone in un ambiente controllato qui sulla Terra. Il programma CHAPEA offre proprio questa possibilità e consente di analizzare come gli astronauti potrebbero affrontare le esigenze pratiche delle missioni prolungate, dalla scarsità di risorse alla manutenzione delle apparecchiature, passando per la produzione di cibo e le difficoltà di comunicazione.

Quanto appreso da Montgomery, Spicer, Elder ed Ellis aiuterà la NASA a pianificare le future missioni umane. Le loro esperienze dovrebbero contribuire allo sviluppo della base lunare prevista dall’agenzia e ai preparativi per le spedizioni con equipaggio verso Marte. Il viaggio di questi quattro volontari si è svolto interamente sulla Terra, ma le conoscenze raccolte potrebbero aiutare ad affrontare alcune delle difficoltà che gli esseri umani incontreranno quando raggiungeranno davvero il Pianeta Rosso.

Fonte: TecnoAndroid