WhatsApp testa le foto di copertina orizzontali sui profili

WhatsApp potrebbe presto offrire un modo nuovo per dare un tocco più personale al proprio profilo. L’applicazione di Meta sta infatti testando le foto di copertina orizzontali, una funzione di personalizzazione che prende chiaramente spunto da quanto già disponibile nella versione Business. Per ora la novità è nelle mani di pochi, perché il rilascio è limitato ad alcuni utenti della beta per Android.

La notizia arriva a poche ore di distanza da un’altra indiscrezione che riguarda la piattaforma di messaggistica, quella secondo cui WhatsApp sarebbe pronta ad allargare i pagamenti a livello globale. Due voci molto diverse tra loro, certo, ma che descrivono un periodo piuttosto movimentato per il servizio, impegnato su più fronti nello stesso momento. Da una parte ci sono le funzioni legate al denaro e alle transazioni, dall’altra qualcosa di decisamente più leggero, che tocca l’aspetto con cui ciascuno si presenta ai propri contatti.

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Come funzionano le foto di copertina su WhatsApp

L’idea alla base è piuttosto semplice. Il profilo su WhatsApp è sempre stato uno spazio sobrio, costruito quasi interamente attorno alla classica immagine personale. Con l’arrivo della foto di copertina si aggiungerebbe un elemento visivo in più, un’immagine dal formato orizzontale pensata per affiancare quella del profilo e rendere la pagina meno spoglia. Un dettaglio, se vogliamo, ma che cambia parecchio la percezione complessiva di chi si sta guardando.

Il punto interessante è proprio la direzione scelta. Per anni l’app ha puntato sulla semplicità, lasciando poco margine alla personalizzazione dei profili. Questa prova suggerisce invece una certa apertura verso un’esperienza più curata anche dal punto di vista estetico, in linea con il rumor che parla di un’attenzione crescente alla possibilità di adattare l’applicazione ai gusti di chi la usa ogni giorno.

L’ispirazione arriva da WhatsApp Business

Chi utilizza WhatsApp Business conosce già questo tipo di soluzione. La versione dedicata ad aziende e attività commerciali offre infatti da tempo la possibilità di impostare un’immagine di copertina, uno strumento utile per presentare un marchio, un negozio o un servizio in modo più riconoscibile. Ora Meta sembra intenzionata a portare la stessa logica anche sui profili dei normali utenti, trasferendo una funzione nata per scopi professionali in un contesto più quotidiano e privato.

Non si tratta comunque di una novità già disponibile per tutti. Il test riguarda soltanto una parte dei tester iscritti al programma beta per Android, con una distribuzione volutamente graduale. È la strada che l’azienda segue spesso con le funzioni in fase di sviluppo, che vengono prima provate da un pubblico ristretto e solo in un secondo momento, eventualmente, estese al resto della base utenti. Al momento non ci sono indicazioni su quando le foto di copertina orizzontali potranno arrivare nella versione stabile dell’app, né sulla possibilità che il test venga allargato anche a chi usa WhatsApp su iPhone. La funzione resta quindi in prova su un numero limitato di dispositivi Android aderenti al programma beta.

Fonte: TecnoAndroid