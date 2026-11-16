Evoluzione del collo: i primi tetrapodi lo avevano rigido

Per decenni gli scienziati hanno dato per scontato che l’evoluzione del collo avesse offerto ai primi animali usciti dall’acqua la libertà di girare la testa e guardarsi intorno. Una nuova ricerca ribalta questa convinzione e mostra che le creature che circa 380 milioni di anni fa si avventurarono sulla terraferma avevano in realtà un collo sorprendentemente rigido. La sua comparsa, secondo lo studio, sarebbe legata ai cambiamenti dello scheletro che permisero di spostarsi usando gli arti anteriori.

Per arrivare a questa conclusione un gruppo internazionale di ricercatori ha unito nuove prove fossili, esperimenti su pesci viventi e modelli al computer dell’anatomia antica. I risultati sono stati pubblicati il 14 ottobre sulla rivista Nature. Tom Stewart, professore associato di biologia alla Penn State e membro del team, descrive quel periodo come un momento in cui si formavano alcune delle prime foreste e la Terra viveva una riorganizzazione radicale. Capire quando e come la nostra linea evolutiva sia passata dall’acqua alla terra, e quali sistemi anatomici stessero cambiando, è per lui una parte fondamentale della storia. Molte delle trasformazioni dello scheletro avvenute allora, sottolinea, si riflettono ancora oggi nel corpo umano.

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Perché si credeva che il collo servisse a guardarsi intorno

La spiegazione dominante voleva che il collo fosse comparso per dare ai primi tetrapodi, gli antenati dei vertebrati a quattro arti, un maggiore controllo sulla testa. Il ragionamento sembrava filare. Un animale che vive in acque basse o che si muove sulla terraferma trae vantaggio dal poter guardare in basso o ruotare il capo per individuare prede, riconoscere minacce ed esplorare l’ambiente senza spostare tutto il corpo. I pesci moderni infatti non hanno un collo vero e proprio perché le spalle sono collegate direttamente al cranio e per cambiare direzione dello sguardo devono girare l’intero corpo.

Ricostruire i movimenti di questi animali però è sempre stato complicato. Gran parte della loro colonna vertebrale era fatta di tessuto molle, che a differenza dell’osso si conserva raramente nei fossili. In questi casi, spiega Stewart, si ricorre agli animali moderni come termine di paragone, un po’ come gli uccelli aiutano a comprendere i dinosauri estinti. Tra i reperti più preziosi c’è Tiktaalik, un pesce fossile descritto per la prima volta nel 2006 e scoperto sull’isola di Ellesmere, nel Nunavut canadese. Vissuto nel Devoniano, periodo compreso tra 420 e 360 milioni di anni fa, è uno dei parenti più stretti dei vertebrati dotati di arti e aiuta a ricostruire passaggi chiave come quello dall’alimentazione per suzione in acqua al morso sulla terraferma, oppure dal nuoto alla camminata.

Lo storione e la scoperta di un collo quasi immobile

La chiave per mettere alla prova la vecchia teoria è arrivata dallo storione, un pesce moderno spesso definito fossile vivente. I primi tetrapodi avevano una colonna dominata dalla notocorda, un lungo cilindro flessibile di tessuto attorno al quale si disponevano vertebre piuttosto piccole. Lo storione, pur essendo un parente lontano, conserva una struttura molto simile. Il team ne ha misurato rigidità e proprietà meccaniche e ha inserito i dati nei modelli di animali fossili come Tiktaalik per stimare quanto potessero davvero muovere il collo.

I risultati hanno colto di sorpresa gli stessi autori. Anche con testa e spalle separate, la struttura della colonna avrebbe limitato fortemente ogni movimento. Dana Korneisel, ricercatrice post dottorato all’Università di Uppsala e prima firmataria dello studio, spiega che la capacità di sollevare la testa non superava quella attesa in un pesce e a volte era perfino inferiore. Il tipo di torsione che si compie scuotendo il capo non era possibile in nessuno di questi animali. La mobilità del collo sarebbe diventata un vantaggio solo più avanti, quando l’anatomia lo avrebbe consentito.

Le stime potrebbero addirittura sovrastimare i movimenti possibili, perché muscoli, pelle e in alcune specie ossa inglobate nella cute avrebbero reso il collo ancora più rigido. Per i ricercatori la separazione tra testa e spalle non sarebbe quindi nata per guardarsi intorno ma come parte delle modifiche anatomiche che permisero di muoversi con gli arti anteriori.

Fonte: TecnoAndroid