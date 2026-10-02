Google Messaggi, chat fissate rinnovate: fino a sei in evidenza

oogle Messaggi si prepara a un restyling profondo e tra le aree destinate a cambiare di più ci sono le conversazioni fissate. Gli indizi continuano ad accumularsi e riguardano diversi aspetti dell’app, compreso il modo in cui si accede alla ricerca interna alle chat. Adesso tocca proprio alle conversazioni messe in cima alla lista, che sembrano pronte a trasformarsi in qualcosa di molto più ricco rispetto a quanto visto finora.

Che l’app predefinita per SMS, MMS e chat RCS sugli smartphone della serie Pixel stesse preparando novità importanti era noto già da oltre un mese. Lo stesso vale per i dispositivi Android di quei produttori che non propongono un’applicazione proprietaria per i messaggi. La versione 20260921 beta di Google Messaggi, però, aggiunge parecchi tasselli e contiene al suo interno numerosi sviluppi ancora nascosti, su cui il team lavora da tempo. Mettendoli insieme si capisce abbastanza bene in che direzione stia andando il progetto.

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Fino a sei chat in evidenza e avatar che cambiano forma

Oggi il sistema è piuttosto essenziale. Le chat fissate vengono semplicemente spostate in alto e non se ne possono bloccare più di tre. Da metà agosto è emerso che Google sta costruendo un meccanismo di visualizzazione e gestione decisamente più articolato. In futuro sarà possibile fissare fino a sei conversazioni, che finiranno in una porzione dedicata e ben più ampia nella parte superiore dello schermo, con un massimo di tre elementi per riga. Il comportamento di ogni riquadro cambierà in base a ciò che succede nella chat. Se non ci sono nuovi messaggi appare soltanto l’immagine del profilo o l’avatar della conversazione. Quando invece arriva qualcosa di nuovo compare un’anteprima dell’ultimo messaggio ricevuto e la forma passa da circolare a quadrata con angoli arrotondati. Un modo immediato per far capire che c’è qualcosa da leggere, senza bisogno di aprire nulla.

Anche gli indicatori di digitazione diventeranno più vivaci. Attualmente quando qualcuno scrive in una chat, fissata o meno, nella riga di anteprima spunta la dicitura “Sta digitando…” e questa indicazione resterà pure nella nuova interfaccia, subito sotto l’avatar del contatto. La vera novità sta nel fatto che l’avatar di chi sta scrivendo abbandonerà la classica forma circolare per assumere una delle sagome tipiche del Material 3 Expressive, così da dare più movimento all’insieme.

Anteprime multimediali e selezione multipla

Un altro fronte su cui Google sta lavorando riguarda i contenuti ricevuti. Al momento le conversazioni fissate si limitano a mostrare scritte come “Immagine”, “Video” o “Audio” e niente di più. Con la nuova grafica arriveranno vere e proprie anteprime dei file multimediali, un bel passo avanti rispetto alla situazione attuale.

Nel dettaglio, per foto e GIF verrà mostrata un’anteprima dell’immagine. Per i video comparirà un fotogramma accompagnato da un pulsante di riproduzione che però si limiterà ad aprire la conversazione. Ai file audio sarà invece associata una forma d’onda. L’attenzione non si ferma ai contenuti multimediali, perché la nuova interfaccia di Google Messaggi punta a rendere più esplicito anche il resto. PDF e schede di contatto avranno apposite schede d’anteprima, mentre per tutti gli altri tipi di file ci sarà un’icona generica.

L’ultima modifica scovata nella versione beta tocca il modo in cui le chat vengono fissate e rimosse dalla cima dell’elenco. Oggi l’icona per bloccare una conversazione sparisce non appena se ne seleziona più di una. Con l’aggiornamento questo limite verrà superato e diventerà possibile agire su più conversazioni fissate in un colpo solo. Si potranno scegliere diverse chat da mettere in evidenza, fino al tetto massimo di sei, oppure selezionarne più d’una tra quelle già bloccate per staccarle contemporaneamente.

Fonte: TecnoAndroid