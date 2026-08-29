Gemini Notebook cambia le regole: addio limiti giornalieri

Chi usa Gemini Notebook per prendere appunti, riassumere documenti o generare panoramiche video si troverà davanti a un cambio di regole già dai primi giorni di settembre, perché Google ha deciso di abbandonare il conteggio fisso delle generazioni giornaliere e di passare a limiti di utilizzo basati sul calcolo effettivo richiesto. Detto in parole semplici, non conterà più quante volte viene premuto il pulsante, ma quanto lavoro viene chiesto al modello. Una scelta che segue esattamente la strada già intrapresa a maggio con l’app Gemini, adesso estesa anche allo strumento pensato per lo studio e la ricerca.

Fino a oggi il funzionamento era abbastanza rigido. Ogni piano Google AI garantiva un certo numero di generazioni per ciascuna funzione, ogni giorno, e una volta esaurite bisognava aspettare il rinnovo. Con i nuovi limiti di utilizzo il meccanismo diventa più elastico, anche perché il conteggio si azzera ogni cinque ore invece che una volta al giorno.

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Gemini Notebook: cosa entra nel conteggio e come viene mostrato

Google spiega che il limite complessivo terrà conto di diversi fattori messi insieme, cioè la complessità del prompt, la lunghezza della conversazione, il numero di fonti caricate e il tipo di funzioni utilizzate. Un riassunto veloce di due paragrafi peserà quindi molto meno di una chat lunghissima costruita su decine di documenti. È una logica che premia chi lavora in modo mirato e penalizza, almeno un po’, l’uso disordinato.

Per evitare che l’utente si trovi bloccato senza capire il motivo, i notebook mostreranno lo stato del consumo direttamente sotto la chat. Compariranno messaggi piuttosto espliciti, del tipo “stai per raggiungere il limite di utilizzo AI, il limite si azzera alle 15:00” oppure, quando ormai non c’è più margine, “limite raggiunto, tutte le funzioni saranno disponibili dopo le 15:00”. Nessun mistero, insomma.

C’è anche un secondo indicatore, posizionato in fondo alle generazioni nello Studio, che stima il costo previsto in termini di risorse. Funziona come una barra che si riempie e più risulta piena, più alto sarà il consumo atteso. Un piccolo semaforo visivo che aiuta a capire prima di premere invio se conviene procedere o meno.

Tra le novità più interessanti c’è il comportamento di Gemini Notebook quando la richiesta rischia di sforare la soglia disponibile. Il sistema proporrà output alternativi, quindi versioni meno onerose di quello che era stato chiesto in origine. In più arriva l’opzione “Genera più tardi”, pensata soprattutto per i contenuti pesanti come le Video Overview o le presentazioni con slide. Basta impostarla e sarà Google stessa a produrre il risultato in automatico non appena il limite si sarà rinnovato. Questa funzione debutterà prima sul web e solo in seguito altrove.

Sul fronte degli abbonamenti la struttura resta scalare. Chi usa il servizio gratuitamente, senza alcun piano attivo, avrà i limiti standard. Con Google AI Plus la disponibilità raddoppia rispetto allo standard. Con Google AI Pro si arriva a quattro volte tanto. Chi invece ha sottoscritto Google AI Ultra ottiene da 5 a 20 volte i limiti del piano Pro, a seconda della formula di abbonamento scelta.

Il passaggio ai nuovi limiti basati sul calcolo partirà per gli account consumer il 2 settembre, sia sulla versione web sia su quella mobile. Non si tratta di un aggiornamento estetico né di una funzione in più, ma di un cambio di logica che tocca chiunque usi lo strumento con una certa continuità. E la sensazione, guardando la direzione presa prima dall’app Gemini e ora da Gemini Notebook, è che questo modello diventerà lo standard per l’intero ecosistema di intelligenza artificiale di Google.