Google Meet si aggiorna su Android: arrivano i nuovi elementi di Material 3 Expressive

Il percorso di rinnovamento grafico dei servizi Google continua senza interruzioni. Negli ultimi mesi il colosso di Mountain View ha progressivamente aggiornato gran parte delle proprie applicazioni introducendo elementi di Material 3 Expressive, il linguaggio di design scelto per dare maggiore coerenza visiva e una personalità più marcata all’ecosistema Android.

Ora è il turno di Google Meet per Android, che inizia ad adottare alcune delle nuove soluzioni grafiche già viste su altri servizi della suite Google Workspace, con l’obiettivo di rendere l’interfaccia più ordinata, leggibile e coerente con il resto delle app Google.

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Una barra di ricerca ridisegnata

Il cambiamento più evidente riguarda la barra di ricerca nella schermata principale dell’app. In precedenza, il campo di testo occupava l’intera larghezza dello schermo, integrando al suo interno sia il menu a tendina sia il selettore del profilo. Con l’adozione di Material 3 Expressive, questi elementi vengono ora separati visivamente e posizionati all’esterno del campo di ricerca. Il risultato è un layout più arioso, meno compatto e più in linea con il nuovo linguaggio grafico, che punta a dare maggiore respiro ai singoli componenti dell’interfaccia.

Meno testo, più icone

Un altro dettaglio che emerge con il nuovo design riguarda il pulsante “Codice”, utilizzato per partecipare manualmente a una riunione inserendo l’ID. Il pulsante è ancora presente all’interno della sezione “Cerca contatti”, ma perde l’etichetta testuale, affidandosi esclusivamente all’icona.

È una scelta coerente con l’approccio di Material 3 Expressive, che tende a ridurre il testo superfluo e a valorizzare simboli grafici più immediati, soprattutto nelle interfacce usate di frequente.

Coerenza con il resto dell’ecosistema Google

L’aggiornamento di Google Meet non è un caso isolato. Negli ultimi mesi Gmail, Calendar, Drive e altri servizi hanno ricevuto ritocchi simili, segno di una strategia chiara: uniformare l’esperienza visiva su tutte le app principali, evitando discrepanze stilistiche che negli anni si erano accumulate.

Material 3 Expressive non introduce solo colori e forme diverse, ma mira a rendere le interfacce più “vive”, con elementi meglio separati, gerarchie visive più chiare e un maggiore senso di profondità.

Distribuzione graduale lato server

Come spesso accade per i cambiamenti grafici, la nuova interfaccia di Google Meet per Android non dipende da un aggiornamento visibile sull’app store, ma viene attivata gradualmente tramite un rollout lato server. Questo significa che alcuni utenti potrebbero vedere il nuovo design prima di altri, anche a parità di versione dell’app installata. Non si tratta quindi di una funzione opzionale, ma di un aggiornamento destinato a diventare lo standard per tutti una volta completata la distribuzione.