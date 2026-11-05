Google Maps si adatta a iPhone Duo e dice addio alla barra nera

Google Maps si aggiorna e diventa una delle prime app di terze parti pensate davvero per iPhone Duo, il primo smartphone pieghevole di Apple. Con la nuova versione l’applicazione di navigazione di Big G riesce finalmente a sfruttare il display del dispositivo in modo più sensato, lasciando alle spalle quella resa un po’ approssimativa che aveva accompagnato i primi giorni di utilizzo. Una notizia piccola solo in apparenza, perché tocca uno dei nodi più delicati per qualsiasi nuovo formato.

Il punto è proprio questo. Su iPhone Duo sono ancora tante le applicazioni che devono trovare la giusta collocazione, e il discorso non riguarda soltanto gli sviluppatori esterni. Anche alcune app proprietarie di Apple, come Foto, non sembrano ancora del tutto a loro agio con il formato e con le possibilità offerte dal pieghevole. Serve un adattamento che abbia un senso reale rispetto allo schermo, e non una semplice versione allargata di ciò che si vede su un telefono tradizionale.

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Cosa cambia con la versione 26.44.4

E a proposito di strade da trovare, Google Maps è stata ottimizzata proprio per il nuovo dispositivo della Mela. La novità è arrivata con la versione 26.44.4, già disponibile per il download sull’App Store. C’è però un dettaglio curioso da segnalare. Nelle note di rilascio Google non ha inserito alcun riferimento specifico a iPhone Duo, quindi a una prima lettura l’aggiornamento potrebbe sembrare uno dei tanti interventi di routine.

Basta però aprire l’app sul pieghevole per accorgersi che qualcosa è cambiato, e anche parecchio. Le modifiche all’interfaccia sono chiaramente visibili durante l’utilizzo quotidiano e riguardano proprio il modo in cui gli elementi grafici vengono distribuiti sullo schermo. Niente annunci in pompa magna insomma, ma un lavoro concreto che si nota subito appena si prende in mano il telefono.

Addio alla barra nera laterale

Mettendo a confronto la vecchia interfaccia e quella nuova la differenza salta all’occhio. In precedenza Google Maps mostrava una grande barra nera sul lato del display, una soluzione tipica di molte applicazioni non ancora adattate a iPhone Duo. Una sorta di cornice che occupava spazio prezioso senza restituire nulla in cambio, con l’effetto di far sembrare l’app un po’ fuori posto sul pannello del pieghevole.

La nuova versione invece sfrutta molto meglio la superficie a disposizione. Gli elementi che prima erano confinati nella sidebar ora vengono integrati direttamente nell’interfaccia principale, sopra la mappa, grazie a un gioco di trasparenze che li rende leggibili senza coprire troppo il contenuto sottostante. Il risultato è una schermata più ariosa e coerente con le dimensioni del dispositivo, dove la cartina guadagna finalmente il ruolo da protagonista che le spetta in un’app di navigazione.

Per chi utilizza ogni giorno il servizio di Google per spostarsi in città o pianificare un viaggio, avere più mappa visibile e meno spazio sprecato è un vantaggio pratico immediato. Ed è esattamente il tipo di ottimizzazione che il pieghevole di Apple richiede per esprimere tutto il suo potenziale, app dopo app.

Fonte: TecnoAndroid