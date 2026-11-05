Realme 17T 5G appare in foto: cornici sottili e retro rinnovato

Le prime immagini di Realme 17T 5G sono comparse in Rete nelle scorse ore e offrono un’anteprima piuttosto concreta di quello che dovrebbe essere il design del nuovo smartphone. Il dispositivo rientra tra i modelli che Realme dovrebbe presentare nel corso delle prossime settimane e, stando a quanto trapelato, l’aspetto riprende quello della generazione precedente con alcune modifiche mirate sia sul fronte sia sul retro.

Le foto diffuse sono due e mostrano entrambe le facce del telefono. Insieme agli scatti sono circolate anche alcune indiscrezioni sulle presunte caratteristiche principali, anche se su questo punto il quadro appare ancora piuttosto vago. Il condizionale resta d’obbligo perché non esistono garanzie sull’attendibilità del materiale, e fino a una presentazione ufficiale ogni dettaglio va preso con la dovuta cautela. Le immagini vanno quindi considerate come un’indicazione di massima su come potrebbe presentarsi il prossimo modello della casa cinese, nulla di più.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cornici più sottili e un retro ripensato per Realme 17T 5G

Partendo dalla parte anteriore, Realme 17T 5G mostra un display circondato da cornici sottili, con la fotocamera per i selfie integrata direttamente nello schermo, una soluzione già vista su Realme 16T. La differenza rispetto al predecessore sta proprio nei bordi, che appaiono ancora più ridotti. A colpire è soprattutto la cornice inferiore, quella che di solito tende a restare un po’ più spessa. Un pannello che occupa una porzione maggiore della superficie frontale dovrebbe tradursi in un’esperienza visiva più coinvolgente per chi guarda video, scorre i social o passa del tempo a giocare.

È però girando il telefono che i cambiamenti si fanno davvero evidenti. Il modulo fotografico conserva la forma quadrata, ma l’organizzazione interna cambia parecchio. I sensori e il flash LED trovano posto in due piccoli elementi orizzontali a forma di pillola, una disposizione che restituisce un look complessivamente più ordinato e uniforme. Si tratta di un intervento estetico che non stravolge l’identità della serie ma le conferisce un aspetto più pulito, ed è proprio sul retro che il nuovo dispositivo si distingue in modo più netto dal modello dell’anno precedente.

Cosa aspettarsi dalla scheda tecnica

Sul fronte delle specifiche, al momento non circolano informazioni precise. Il nuovo terminale dovrebbe comunque portare qualche miglioramento rispetto a Realme 16T, che rappresenta il naturale termine di paragone. Per avere un riferimento concreto, il predecessore può contare su un display LCD HD+ da 6,8 pollici con refresh rate a 144 Hz, sul processore MediaTek Dimensity 6300, su una fotocamera posteriore da 50 megapixel e su una batteria da 8.000 mAh, un valore decisamente generoso per la categoria.

Queste sono dunque le basi da cui partirà Realme 17T 5G. Quali componenti verranno effettivamente aggiornati e in che misura non è ancora noto, visto che le indiscrezioni emerse finora si concentrano quasi esclusivamente sull’estetica. Lo schermo, il chip, il comparto fotografico e l’autonomia restano tutti elementi su cui mancano dati, e qualsiasi ipotesi sarebbe al momento prematura.

Per i dettagli definitivi servirà l’annuncio ufficiale di Realme, che dovrà chiarire anche la fascia di prezzo in cui andrà a posizionarsi il nuovo smartphone.

Fonte: TecnoAndroid