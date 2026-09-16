Slow Horses 6 debutta stasera su Apple TV, rinnovo fino all’ottava

Chi segue Slow Horses ha due motivi per segnare la data: la sesta stagione debutta stasera su Apple TV e, come se non bastasse, la piattaforma ha appena confermato che la serie andrà avanti almeno fino all’ottava stagione. Un annuncio arrivato con un tempismo quasi teatrale, a poche ore dalla messa in onda dei nuovi episodi, che sistema il calendario dei prossimi anni e toglie ogni dubbio sul futuro dello show.

La storia di questa serie è anche la storia di un’anomalia. Nell’era dello streaming, dove tra una stagione e l’altra passano tranquillamente due o tre anni, Slow Horses è arrivata alla sesta annata partendo dal 2022. Un ritmo che nel panorama attuale suona quasi anacronistico, nel senso buono.

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Perché Slow Horses riesce a viaggiare così veloce

Parte del merito va alla struttura: sei episodi a stagione, nessuna dilatazione forzata, nessun riempitivo. Un formato compatto che permette alla produzione di lavorare a ciclo continuo senza restare impantanata. L’altra metà della spiegazione sta nella strategia di Apple, che ha preso l’abitudine di rinnovare la serie con largo anticipo, spesso mentre le riprese di una stagione sono ancora in corso o addirittura prima che il pubblico veda gli episodi precedenti.

È esattamente quello che è successo di nuovo. La settima stagione era già stata annunciata in passato, e ora si aggiunge anche l’ottava. Due capitoli ancora da vedere, con la certezza che la storia di Jackson Lamb e della sua squadra di agenti scartati non si fermerà tanto presto.

La sesta stagione arriva stasera alle 21, ora della costa est americana, sempre sulla piattaforma di Cupertino. Gli episodi seguiranno la consueta cadenza settimanale.

Cosa racconterà l’ottava stagione

Qui il discorso si fa interessante per chi conosce i romanzi. L’ottava stagione sarà l’adattamento di Clown Town, il nono libro della serie Slough House scritta da Mick Herron. Ed è anche l’ultimo romanzo pubblicato finora nel ciclo, il che significa che la serie televisiva è ormai a un passo dall’aver esaurito il materiale di partenza.

La sinossi ufficiale non lascia spazio a molte ambiguità sul tono: l’ottava stagione mette Jackson Lamb e Diana Taverner uno contro l’altra nello scontro più esplosivo mai visto tra i due. Un tentativo fallito di ricattare il Park spinge Taverner all’offensiva, e tocca a Lamb districare uno dei segreti più oscuri dell’MI5 e chiuderlo definitivamente. Chi ha seguito le stagioni precedenti sa quanto il rapporto tra quei due personaggi sia stato il vero motore sotterraneo della narrazione, fatto di sospetti reciproci, favori mai davvero gratuiti e un fastidio personale che ha sempre rischiato di degenerare.

Nessuna data ufficiale per i prossimi capitoli, ma basandosi sui tempi con cui Apple TV ha distribuito le stagioni finora, la settima dovrebbe arrivare nel 2027 e l’ottava nel 2028. Un ritmo annuale che, se rispettato, manterrebbe la serie tra le più regolari del catalogo.

Resta la questione dei libri. Con Clown Town a fare da capolinea della bibliografia disponibile, l’eventuale nona stagione dipende dalla penna di Mick Herron. Se nel frattempo dovesse uscire un nuovo romanzo, ci sarebbe materiale per continuare. Altrimenti il discorso si complica.

Per chi volesse recuperare la serie dall’inizio, Apple TV costa circa 15 euro al mese, con la possibilità di risparmiare qualcosa sottoscrivendo il pacchetto Apple One, che raggruppa più servizi dell’ecosistema in un unico abbonamento. Le prime cinque stagioni sono tutte disponibili sulla piattaforma, pronte per una maratona in vista dei nuovi episodi.