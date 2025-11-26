Google Foto, l’editor si rifà il look: in arrivo il tema chiaro

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Dopo anni di coerenza cromatica, Google sta per introdurre una ventata di luce nel suo storico editor fotografico. La versione 7.55 di Google Foto nasconde infatti una novità estetica che molti utenti attendevano: il debutto del tema chiaro per l’editor integrato.

Un piccolo ma significativo aggiornamento estetico

Fin dal lancio dell’app oltre dieci anni fa, l’interfaccia dell’editor di Google Foto è sempre stata caratterizzata da toni grigio scuro, pensati per offrire un contrasto neutro con le immagini. Tuttavia, con l’arrivo del tema chiaro, l’esperienza visiva cambierà radicalmente: il bianco e le sfumature chiare prenderanno il posto del nero, con l’obiettivo di migliorare la leggibilità e la percezione dei dettagli.

Il tema chiaro sarà in linea con l’aspetto generale di Android e con le nuove linee guida del Material You, garantendo una maggiore coerenza con il sistema operativo. Secondo i primi test, l’interfaccia si adatterà automaticamente al tema impostato sul dispositivo, senza un interruttore dedicato per scegliere manualmente tra modalità chiara e scura.

Una mossa legata all’evoluzione AI dell’app

L’introduzione del tema chiaro non è solo un aggiornamento estetico: si inserisce in un piano più ampio di rinnovamento dell’app, che punta a dare più risalto alle funzioni di intelligenza artificiale integrate. Con strumenti come Magic Editor, Ritocco AI e Rimozione oggetti, Google Foto è diventata sempre più una piattaforma intelligente oltre che una semplice galleria. Il nuovo schema cromatico, più luminoso e “pulito”, aiuterà gli utenti a concentrarsi meglio sui controlli basati su AI, rendendo l’esperienza più intuitiva e moderna.

Vantaggi e limiti del tema chiaro

Nonostante il tema scuro sia da sempre preferito per il risparmio energetico e la visione in ambienti poco illuminati, presenta anche dei difetti: in particolare, la scarsa visibilità dei bordi e dei soggetti scuri durante la modifica. Il tema chiaro mira proprio a risolvere questo problema, offrendo una visione più equilibrata delle immagini, soprattutto per chi lavora su foto con forti contrasti o tonalità scure.

Quando arriverà per tutti

Al momento, il nuovo tema chiaro è ancora bloccato all’interno del codice della versione 7.55, segno che Google sta completando gli ultimi test interni prima del rollout pubblico. È probabile che la funzione venga distribuita prima ai tester del canale beta, per poi raggiungere tutti gli utenti Android nelle settimane successive. Un cambiamento apparentemente minore, ma che segna l’ennesimo passo di Google Foto verso una piattaforma sempre più flessibile, intelligente e attenta all’esperienza d’uso.