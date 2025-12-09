Google Chrome per Android introduce il fissaggio delle schede, funzione attesa da anni

Google ha annunciato l’arrivo, su Chrome per Android, di una delle funzioni più richieste e già ben note agli utenti desktop: la possibilità di fissare le schede. La novità assume particolare rilevanza considerando che per un numero crescente di persone lo smartphone è il principale — e spesso unico — strumento per accedere al web. Avere le pagine più importanti sempre in primo piano diventa dunque un vantaggio concreto nell’uso quotidiano.

Il funzionamento è semplice. Basta un pressione prolungata sulla scheda che si desidera fissare nella pagina multitasking del browser, quindi la selezione dell’opzione dedicata, contrassegnata dalla classica icona della puntina. Una volta fissate, le schede vengono automaticamente posizionate in cima alla visualizzazione multitasking, replicando la logica della versione desktop, dove appaiono nella parte sinistra della barra superiore. L’unica differenza evidente riguarda la grafica: su smartphone non sarà presente la tipica “compressione” delle schede.

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Al momento non è chiaro se sarà possibile fissare anche i gruppi di schede o solamente le singole pagine, un dettaglio che potrebbe essere chiarito con la distribuzione definitiva della funzionalità.

Le parole di Google e il rollout graduale della novità

Google ha descritto così l’arrivo del fissaggio:

“Fissa le schede che non puoi permetterti di perdere in Chrome sul tuo smartphone Android, siano esse articoli quotidiani o ricerche per le vacanze. Le pagine rimangono sempre in primo piano, pronte da consultare“.

Il rollout non ha ancora una data precisa, ma l’azienda ha lasciato intendere che la distribuzione sia già in corso lato server. Non ci sono risultati immediati nemmeno dopo il riavvio dell’app, ma la funzione dovrebbe comparire gradualmente nei prossimi giorni.

Contestualmente all’introduzione del fissaggio, sono arrivate altre novità per l’ecosistema Android: nuovi abbracci nella Emoji Kitchen di Gboard, la possibilità di impostare chiamate come urgenti, strumenti per gestire più rapidamente le chat di gruppo in Google Messaggi e funzionalità aggiuntive come la valutazione delle possibili truffe tramite Cerchia e Cerca, oltre all’inserimento di indicazioni emotive nei sottotitoli automatici dei video.