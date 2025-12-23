Google chiude il monitoraggio del dark web e cambia strategia sulla sicurezza

Google ha annunciato la chiusura definitiva del servizio di monitoraggio del dark web. Una funzione di sicurezza che negli ultimi anni aveva attirato molta attenzione. Lo strumento avvisava gli utenti quando dati personali come email o numeri di telefono venivano individuati. Nelle aree meno accessibili di Internet. La decisione segna un cambio di rotta significativo nella strategia dell’azienda sulla protezione degli account. Il servizio, noto inizialmente come dark web report, era stato lanciato come esclusiva per gli abbonati Google One. In seguito era stato esteso gratuitamente a tutti gli utenti con un account Google.

L’obiettivo era offrire maggiore consapevolezza sui rischi legati ai furti di dati. Con il tempo, però, Google ha rivalutato l’effettiva utilità dello strumento. Secondo quanto comunicato dall’azienda, il monitoraggio forniva informazioni utili ma difficili da trasformare in azioni concrete. Sapere che i propri dati circolano nel dark web non permette spesso di rimediare. Le informazioni sottratte durante violazioni restano infatti disponibili per lunghi periodi. Questo aspetto ha portato molti utenti a provare frustrazione o ansia. Google ha quindi concluso che il servizio non offriva un reale valore operativo. Da qui la scelta di interromperlo. La chiusura avverrà in modo graduale e con date precise già comunicate.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Cosa succede ora e come possono tutelarsi gli utenti dalla chiusura del monitoraggio del dark web

Il calendario stabilito da Google prevede la fine della scansione del dark web il 15 gennaio 2026. Un mese dopo, il 16 febbraio 2026, il servizio verrà disattivato definitivamente. Tutti i report generati in precedenza saranno eliminati dai server dell’azienda. Google ha però chiarito che l’impegno sulla sicurezza non verrà meno. L’attenzione si sposterà su strumenti capaci di offrire risposte più pratiche. L’idea è aiutare gli utenti a prevenire i danni o a limitarne gli effetti. La chiusura del servizio non lascia comunque gli utenti senza alternative. Esistono numerosi servizi di terze parti che offrono monitoraggio del dark web.

Molti sono gestiti da aziende specializzate in sicurezza informatica. Tuttavia, gli esperti sottolineano che il vero problema è strutturale. La maggior parte delle persone online da anni ha probabilmente già subito almeno una compromissione. Le violazioni di grandi database sono ormai frequenti. Per questo motivo, la prevenzione resta l’arma principale. Controllare regolarmente movimenti bancari e carte di credito è fondamentale. Attivare l’autenticazione a due fattori riduce i rischi. Utilizzare password uniche e complesse per ogni servizio è altrettanto importante. Più che monitorare, oggi conta reagire rapidamente.