Steam: perfezionato il monitoraggio dei frame con molti più dettagli

La nota piattaforma per la condivisione di titoli videoludici stima sta portando avanti tutti i processi di miglioramento della propria piattaforma, la società infatti mira a garantire all’utenza un’esperienza d’uso davvero senza precedenti e ricca di funzionalità che siano in grado di accontentare sostanzialmente chiunque.

Un nuovo update per monitorare le prestazioni

Ecco dunque che in coerenza con le proprie intenzioni Steam ha rilasciato un miglioramento sostanziale della propria piattaforma monitoraggio delle prestazioni grafiche che del sistema che sta eseguendo un videogioco, nello specifico parliamo della classica interfaccia in sovrapposizione che permette di monitorare svariati parametri che ora diventa decisamente più completa, in passato infatti si trattava solo di un contatore dei frame generati dalla scheda grafica mentre ora saranno presenti molti più dati, come ad esempio la percentuale di utilizzo della GPU, della CPU e della RAM con la possibilità di vedere un vero e proprio grafico che mostra l’andamento nel tempo di questi parametri, ma non è tutto, infatti sarà presente anche un dato che mostrerà i frame generati realmente e quelli percepiti, ciò permetterà di fare una distinzione tra le immagini costruite realmente dalla scheda grafica e quelle che ad esempio sono frutto degli algoritmi di intelligenza artificiale che consentono di generare frame aggiuntivi, come ad esempio quello che abbiamo visto con Nvidia DLSS.

Ovviamente si tratta di funzionalità, pensate principalmente per gli appassionati e per gli sviluppatori che possono sfruttare questi dati, soprattutto durante i processi di sviluppo dei propri titoli e soprattutto di debug e troubleshooting.

Dunque, non rimane che attendere che l’aggiornamento arrivi in via definitiva per tutti gli utenti per poter provare con mano queste nuove funzionalità che sicuramente risulteranno utili e interessanti a tutti coloro che amano avere qualche dato in più a livello tecnico, sicuramente questo elemento farà molto la differenza, soprattutto per quanto riguarda le immagini generate realmente e quelle generate dall’intelligenza artificiale.