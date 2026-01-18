Tra le funzioni di accessibilità più utili offerte da Android c’è Seleziona per ascoltare, uno strumento pensato per leggere ad alta voce i contenuti mostrati sullo schermo. È una funzione particolarmente importante per utenti con difficoltà visive, dislessia o problemi di comprensione della lettura, ma nelle ultime settimane è finita al centro di diverse segnalazioni per un bug piuttosto fastidioso.

Cosa non funziona

Il problema riguarda il comportamento dei tasti fisici del volume. In condizioni normali, questi dovrebbero regolare il volume dei contenuti multimediali, ma con Seleziona per ascoltare attiva alcuni utenti hanno notato un’anomalia: premendo i pulsanti, il sistema va a modificare il volume dell’accessibilità invece di quello audio principale. Un comportamento che rende l’esperienza d’uso confusa e frustrante, soprattutto per chi utilizza frequentemente la funzione e si aspetta un controllo immediato dell’audio durante la riproduzione di musica, video o podcast.

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Google ha riconosciuto ufficialmente il problema all’interno del proprio canale di supporto, confermando di aver ricevuto numerose segnalazioni da parte degli utenti. L’azienda ha fatto sapere che il team di sviluppo ha già avviato le verifiche necessarie e che è al lavoro per individuare una soluzione definitiva. Al momento, però, non è stata comunicata una data precisa per il rilascio del fix.

In attesa della correzione ufficiale, Google consiglia una soluzione provvisoria: disattivare Seleziona per ascoltare dalle impostazioni di sistema. È una scelta che ovviamente penalizza chi fa affidamento su questa funzione, ma che permette di evitare il malfunzionamento dei controlli del volume. Il percorso consigliato è quello classico delle opzioni di Accessibilità, dove la funzione può essere disabilitata con pochi tocchi.

Un bug piccolo, ma significativo

Pur non trattandosi di un problema critico per la sicurezza o la stabilità del sistema, il bug è emblematico di quanto le funzioni di accessibilità siano delicate e debbano funzionare in modo impeccabile. Per molti utenti non sono un’aggiunta opzionale, ma una parte fondamentale dell’esperienza Android. La speranza è che Google riesca a intervenire rapidamente con un aggiornamento correttivo, restituendo piena affidabilità a una funzione che, quando tutto funziona come dovrebbe, rappresenta uno degli strumenti più intelligenti e inclusivi dell’ecosistema Android.