Una semplice chiave OpenPGP, cioè proprio l’elemento che per sua natura viene diffuso liberamente, può diventare il punto di ingresso per un attacco contro GnuPG. Lo segnala un avviso di sicurezza pubblicato dagli sviluppatori del progetto, secondo cui una chiave pubblica manipolata ad arte è in grado di corrompere la memoria dell’applicazione che la elabora e di favorire la sottrazione di informazioni riservate. Gli stessi sviluppatori non escludono nemmeno l’esecuzione di codice da remoto, la cosiddetta RCE. Normalmente una chiave pubblica serve a cifrare dati destinati al suo proprietario o a verificare l’autenticità di una firma digitale, quindi nessuno la considera un oggetto pericoloso.

Distribuito per la prima volta nel 1997, GnuPG (GNU Privacy Guard) è una delle implementazioni più longeve e diffuse dello standard OpenPGP. Le specifiche dello standard risalgono al 1998 e hanno ricevuto un aggiornamento importante a luglio 2024. Il software regge numerose applicazioni dedicate alla protezione della posta elettronica, alla firma dei documenti e al controllo dell’integrità dei pacchetti software. La falla riguarda però GPGME (GnuPG Made Easy), la libreria attraverso cui molti programmi accedono alle funzioni crittografiche di GnuPG. Proprio la sua diffusione rende la questione delicata, perché anche chi non usa mai il comando gpg potrebbe avere sul computer un’applicazione vulnerabile.

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Il ruolo dello User ID e l’errore nella memoria

Quando si parla di crittografia a chiave pubblica l’attenzione finisce quasi sempre sulla chiave privata. Quella pubblica non contiene segreti e circola su Internet senza particolari cautele. Una chiave OpenPGP però non è solo una serie di valori matematici. Si tratta di una struttura articolata, fatta di diversi pacchetti che possono includere dati sull’identità del proprietario, sottochiavi, firme di certificazione e altri metadati.

Tra questi elementi c’è lo User ID, un campo di testo che di solito contiene il nome del titolare e il suo indirizzo di posta. La sezione 5.11 della RFC 9580 lo definisce come una sequenza di caratteri senza imporre vincoli particolari sul contenuto. Ed è qui che nasce il guaio, perché un identificativo anormalmente lungo e costruito apposta può scatenare un errore nella gestione della memoria di GPGME. Gli algoritmi crittografici restano intatti. Il difetto sta tutto nel codice che interpreta i dati in arrivo.

GPGME mette a disposizione dei programmi un’interfaccia per cifrare, decifrare, firmare, verificare e gestire le chiavi senza dover dialogare direttamente con GnuPG. All’origine della vulnerabilità ci sono due funzioni interne che raccolgono le informazioni restituite da gpg, tra cui righe di stato ed elenchi di chiavi. Una gestione difettosa dei buffer dinamici può lasciare riferimenti a memoria non più valida e provocare un secondo tentativo di liberare la stessa area. In gergo si chiama double free, una classe di bug tipica di linguaggi con gestione manuale della memoria come C e C++. Gli effetti vanno dal blocco improvviso del processo fino alla corruzione dello heap, con ricadute sulla riservatezza e sull’integrità dei dati trattati.

Applicazioni coinvolte e aggiornamenti da installare

Gli sviluppatori spiegano che il difetto può permettere l’esfiltrazione di informazioni, per esempio tramite l’invio di dati firmati. Sulla Remote Code Execution l’avviso parla di una possibilità che non si può scartare, senza però documentare pubblicamente un attacco andato a segno. Un eventuale codice malevolo girerebbe con i privilegi del processo vulnerabile, quindi la gravità dipenderebbe dall’applicazione colpita e dalle difese del sistema operativo. Nell’elenco dei programmi interessati compaiono Gpg4win, GnuPG Desktop, GnuPG VS Desktop, Samba, Flatpak, diversi client di posta e varie app di messaggistica basate sul protocollo XMPP. Non tutti sono esposti allo stesso modo. Conta molto come acquisiscono le chiavi pubbliche, quali operazioni affidano a GPGME e se elaborano in automatico informazioni provenienti da interlocutori esterni. La vicenda si inserisce anche nel percorso verso implementazioni OpenPGP scritte in linguaggi più sicuri nella gestione della memoria, come Sequoia, sviluppata in Rust e scelta da Ubuntu.

Sul fronte delle patch di sicurezza la raccomandazione è installare subito GPGME 2.3.1, mentre per il ramo precedente è disponibile GPGME 1.24.4. Su Windows c’è Gpg4win 5.1.2, che include già la correzione. Chi usa Linux deve controllare gli aggiornamenti della propria distribuzione, tenendo conto che i manutentori possono applicare la patch anche a pacchetti con numeri di versione più vecchi. Le interfacce GPGME++ e QGpgME invece non richiedono interventi. Un discorso a parte vale per i programmi che includono GPGME tramite linking statico, perché aggiornare la libreria condivisa del sistema non basta e gli sviluppatori dovranno ricompilarli e distribuirli di nuovo. La vulnerabilità è stata scoperta dal ricercatore Johan Carlsson e segnalata a metà novembre.

Fonte: TecnoAndroid