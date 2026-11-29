Il costo della ricarica delle auto elettriche in Europa segue logiche difficili da decifrare, e la Germania offre un esempio piuttosto eloquente. Secondo l’ADAC, il potente automobile club tedesco, chi ricarica la propria vettura alla colonnina senza aver sottoscritto un abbonamento con il gestore dell’impianto paga in media il 22% in più. Una differenza che il club considera ingiustificata, tanto da chiedere a Bruxelles di intervenire proprio adesso che l’Unione Europea sta rivedendo le proprie regole sul tema.

Il principio contestato è abbastanza semplice da capire anche per chi non ha mai guidato un’auto a batteria. L’energia che esce dalla colonnina è sempre la stessa, ma il prezzo finale cambia a seconda del rapporto commerciale che l’automobilista ha con l’operatore. Chi ha un contratto paga una cifra, chi si presenta occasionalmente ne paga un’altra, decisamente più alta. Ed è proprio questa disparità a finire nel mirino dell’ADAC.

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Ricarica auto elettriche: lo stesso prodotto a prezzi diversi

L’immagine scelta per descrivere la situazione rende bene l’idea. In un supermercato nessuno accetterebbe mai scarti del genere per lo stesso identico prodotto. Basta pensare a cosa succederebbe se un litro di latte costasse molto di più solo perché il cliente non possiede la tessera fedeltà di quella specifica catena. La reazione sarebbe immediata, e probabilmente piuttosto rumorosa. Nel mondo delle colonnine di ricarica, invece, questo meccanismo è diventato quasi una consuetudine, e chi guida un veicolo elettrico finisce spesso per orientarsi in un vero e proprio caos tariffario.

Il punto sollevato dal club tedesco riguarda quindi la trasparenza dei prezzi e, più in generale, l’equità del sistema. Un automobilista che si sposta e trova sulla propria strada impianti di operatori diversi non può certo sottoscrivere un abbonamento con ciascuno di essi. Il risultato è che, nella pratica, chi non è legato a un gestore si ritrova a pagare sensibilmente di più per un servizio che dal punto di vista tecnico non cambia di una virgola. Quel 22% medio rilevato in Germania fotografa proprio questa distanza tra clienti abituali e occasionali.

La palla passa all’Unione Europea

La richiesta dell’ADAC arriva in un momento tutt’altro che casuale. L’Europa sta infatti rivedendo le norme che regolano il settore, e il club vede in questa revisione l’occasione giusta per mettere fine alle differenze di trattamento tra chi ricarica con un contratto e chi lo fa senza. L’appello rivolto a Bruxelles è chiaro e punta a ottenere regole che impediscano ai gestori di applicare tariffe così distanti per la stessa energia erogata.

Il problema, del resto, non riguarda soltanto il mercato tedesco. Anche oltralpe le cose non vanno meglio, e in Francia la situazione dei prezzi alle colonnine non risulta affatto più rassicurante di quella fotografata in Germania.

Fonte: TecnoAndroid