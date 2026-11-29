Per oltre un secolo gli Uintatherium, enormi mammiferi preistorici dotati di corna e canini fuori misura, sono stati considerati un esempio da manuale di dimorfismo sessuale, cioè delle differenze fisiche tra maschi e femmine della stessa specie. Un nuovo studio della University of Kansas mette però in discussione questa idea e suggerisce che tra i due sessi lo scarto fosse molto meno marcato di quanto si sia sempre creduto.

Questi animali comparvero circa 58 milioni di anni fa, meno di 10 milioni di anni dopo l’asteroide che spazzò via i dinosauri, e popolarono la Terra per circa 20 milioni di anni. Corpi giganteschi, corna vistose e denti canini sproporzionati li rendevano inconfondibili. Secondo la lettura tradizionale i maschi erano decisamente più grandi e sfoggiavano caratteristiche craniche molto più spettacolari delle femmine. La ricerca, pubblicata sulla rivista PLOS One e firmata da Kevin Mulcahy, dottorando presso il Biodiversity Institute & Natural History Museum dell’ateneo, racconta invece una storia diversa.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Da un dente rotto a una scoperta inattesa

Tutto è partito da un molare superiore spezzato, recuperato durante una campagna di scavo in Montana. Mulcahy e il suo relatore K. Christopher Beard, curatore senior dell’istituto, sospettavano che appartenesse a un uintatere ma avevano bisogno di altri reperti per confermarlo. Così si sono recati all’American Museum of Natural History di New York, dove interi scaffali ospitano crani lunghi quasi un metro. Confrontando i denti, il giovane ricercatore ha notato una variabilità enorme che non sembrava dividersi in due gruppi netti.

Incuriosito, ha cominciato a misurare i crani in fretta, con un semplice righello, e poi a giocare con la statistica. Se maschi e femmine fossero stati così diversi, i dati avrebbero dovuto mostrare una distribuzione bimodale con due medie distinte, una per sesso. Non è andata così. Mulcahy ha poi raccolto misure da esemplari conservati in altre istituzioni e ha ampliato l’analisi con nuovi metodi, arrivando a circa 30 crani di una sola specie estinta, Uintatherium anceps. Qualche debole segnale di differenze è emerso qua e là, ma nulla di davvero concreto.

C’è poi un problema di fondo. Nei fossili non si può sapere con certezza quale esemplare sia maschio e quale femmina. Si può ipotizzarlo e verificare se i due gruppi differiscono, ma il ragionamento rischia di diventare circolare perché basta assegnare gli individui più estremi a un sesso e quelli meno vistosi all’altro per ottenere per forza una differenza.

Il confronto con i bisonti e il peso della mentalità vittoriana

Per capire se i metodi fossero affidabili, il ricercatore li ha applicati a un animale vivente, il bisonte, di cui il sesso degli esemplari è noto con sicurezza. Si tratta di un grande erbivoro con corna imponenti e un’ecologia simile a quella ipotizzata per gli uintateri. Qui i segnali sono risultati molto più chiari, quasi perfetti, con le femmine che somigliavano alle femmine e i maschi ai maschi. La debolezza dei dati sugli antichi giganti quindi non dipende soltanto dai limiti delle tecniche statistiche.

Secondo Mulcahy una parte della spiegazione è culturale. Questi animali furono scoperti alla fine dell’Ottocento da paleontologi uomini immersi in una mentalità vittoriana, proprio mentre prendevano forma le teorie dell’evoluzione e della selezione sessuale. All’epoca si dava per scontato che i maschi fossero più grandi e minacciosi delle femmine, un’ipotesi che alla prova dei fatti non regge. Dato che gli uintateri erano tra gli esempi più citati di dimorfismo nella documentazione fossile, anche altre specie estinte potrebbero aver avuto differenze tra i sessi meno accentuate del previsto.

Lo studio si aggiunge inoltre alle ricerche che mettono in dubbio l’idea che tra i mammiferi i maschi siano di norma più grossi. Differenze marcate di taglia e aspetto potrebbero essere comparse in modo indipendente in più linee evolutive invece di essere un tratto ereditato dagli antenati comuni. Mulcahy ricorda che appena un paio di anni fa un lavoro sui mammiferi viventi ha mostrato che la maggior parte delle specie non presenta alcun dimorfismo oppure ha femmine più grandi. L’idea dei maschi sempre più imponenti, a suo dire, dipende in gran parte da quali animali i biologi del passato avevano scelto di osservare.

Fonte: TecnoAndroid