Il tempo davanti agli schermi non pesa allo stesso modo in ogni fase della crescita. Un nuovo studio che ha seguito un gruppo di bambini da 1 a 8 anni ha individuato due età particolarmente delicate, cioè il primo anno di vita e il periodo in cui comincia la scuola elementare. Chi in quelle finestre trascorreva più ore davanti a tv, tablet e simili tendeva ad avere un rendimento scolastico più basso a 9 anni e una memoria di lavoro più debole a 10 anni e mezzo. Il messaggio dei ricercatori è piuttosto netto: conta quanto, ma conta anche quando.

I dispositivi digitali fanno ormai parte dell’infanzia, e capire i loro possibili effetti a lungo termine è diventata una priorità. L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’American Academy of Pediatrics suggeriscono in genere di evitare gli schermi nei primi 18 o 24 mesi di vita e di non superare un’ora al giorno tra i 2 e i 5 anni. Nella realtà però molti bambini piccoli ci passano parecchio più tempo.

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Lo studio sui bambini di Singapore

Fino a oggi le ricerche sul rapporto tra esposizione agli schermi e sviluppo cognitivo avevano dato risultati contrastanti. Molti lavori fotografavano i bambini in un unico momento, oppure si concentravano su chi andava già a scuola, o ancora non seguivano con regolarità le abitudini digitali nei primi anni. Osservare gli stessi piccoli per un lungo periodo permette invece di capire se certe età sono più legate di altre agli esiti futuri e di tenere meglio conto del contesto familiare e ambientale.

Per colmare queste lacune, studiosi dell’Inserm e della National University of Singapore hanno analizzato i dati di 502 bambini inseriti nella coorte di nascita GUSTO (Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes), con risultati pubblicati sul World Journal of Pediatrics. I genitori hanno descritto le abitudini dei figli davanti agli schermi in sei momenti diversi, dalla prima infanzia fino alla fanciullezza. Qualche anno dopo sono stati valutati i risultati scolastici e la memoria di lavoro, ovvero la capacità del cervello di trattenere e rielaborare informazioni per un breve tempo. È una funzione che entra in gioco di continuo quando si seguono istruzioni, si risolvono problemi di matematica, si comprende una frase o si tiene il filo di un compito.

Perché 1 e 6 anni sono le età più sensibili

Le associazioni più solide sono emerse proprio a 1 anno e intorno ai 6, quando di solito inizia la scuola primaria. Anche chi aveva accumulato più ore complessive nel corso dell’infanzia otteneva punteggi scolastici più bassi, ma l’intensità del legame cambiava a seconda del periodo. Una spiegazione possibile è che lo schermo sottragga spazio ad attività preziose come le chiacchiere con chi si prende cura del bambino, il gioco di fantasia e l’esplorazione concreta del mondo, tutte occasioni in cui si allenano linguaggio, attenzione, memoria e capacità di risolvere problemi.

Gli autori hanno spiegato che a 1 anno gli effetti osservati erano i più ampi tra tutti i momenti esaminati, segno che la prima infanzia potrebbe essere una fase di particolare vulnerabilità per un cervello in sviluppo. Ammettono anche una certa sorpresa: a 2 e 3 anni non sono comparsi legami significativi, che però sono riemersi a 6 anni con l’ingresso nella scuola vera e propria. Quindi non si tratta solo dei primissimi anni, perché anche più avanti l’uso degli schermi continua a contare. Va precisato che lo studio rileva associazioni e non dimostra un rapporto diretto di causa ed effetto.

Anche le piccole differenze contano

Per i ricercatori i dati confermano il principio secondo cui, con gli schermi, meno è meglio. Un’ora in più al giorno potrebbe non cambiare in modo visibile le capacità di un singolo bambino, ma se lo stesso schema si ripete su un’intera popolazione anche scarti medi modesti possono far crescere il numero di alunni in difficoltà. Da qui l’idea di promuovere abitudini più sane già nei primi mesi di vita, con un’attenzione rinnovata nel passaggio alla scuola elementare, dato che i bisogni dei bambini continuano a cambiare ben oltre la prima infanzia.

La quantità di ore, sottolineano gli autori, è soltanto un pezzo del quadro. I prossimi studi dovranno chiarire se la qualità dei contenuti digitali, il tipo di dispositivo usato e la presenza di genitori che guardano e interagiscono insieme ai figli influenzano lo sviluppo dei bambini, così da arrivare a indicazioni più mirate su quanto, quando e come usare la tecnologia. La ricerca GUSTO è stata sostenuta dalla Singapore National Research Foundation, dal National Medical Research Council del Ministero della Salute di Singapore e dall’Agence Nationale de la Recherche francese.

Fonte: TecnoAndroid