Gmail: ora l’indirizzo si può cambiare, il desiderio degli utenti diventa realtà

L’indirizzo Gmail una volta creato, restava quello per sempre, anche se col tempo non rappresentava più chi lo utilizzava. Ora qualcosa cambia davvero, e finalmente ci sarebbe da dire. Google ha avviato il rollout di una funzione che permette di modificare l’indirizzo Gmail, restando all’interno del dominio gmail.com e senza perdere dati o servizi collegati.

Cosa dice ora Google nero su bianco

Il segnale più chiaro arriva dall’aggiornamento delle pagine di supporto ufficiali. Dopo una prima versione comparsa in lingua hindi, nelle ultime ore anche la documentazione in inglese spiega in modo esplicito che è possibile passare a un nuovo indirizzo Gmail, superando il vecchio “non è possibile” che ha accompagnato gli utenti per anni. La formulazione attuale parla apertamente di cambio dell’email principale, mantenendo intatto l’account Google.

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Questo chiarimento non lascia molto spazio ai dubbi: la funzione è reale ed è entrata nella fase di distribuzione.

Come funziona il cambio dell’indirizzo

La procedura prevista passa dalle impostazioni dell’account Google, nella sezione dedicata alle informazioni personali. Qui dovrebbe comparire l’opzione per modificare l’email principale associata all’account. Il punto chiave è il “dovrebbe”: la funzione è in rilascio graduale e non risulta ancora visibile per tutti. Google stessa precisa che potrebbero volerci settimane prima che l’opzione compaia su ogni account, con tempistiche che possono variare anche in base al Paese.

Quando l’opzione sarà disponibile, il cambio non comporterà alcuna perdita di contenuti.

Dati, accessi e cosa succede al vecchio indirizzo

Foto, messaggi, contatti, documenti e abbonamenti restano esattamente dove sono. Il vecchio indirizzo non viene eliminato, ma rimane attivo come alias, continuando a ricevere email. Anche l’accesso ai servizi Google non cambia: sarà possibile effettuare il login usando sia il nuovo sia il precedente indirizzo.

Questo aspetto rende il passaggio molto meno traumatico rispetto a quanto si poteva temere.

Esistono però alcune limitazioni. Dopo il cambio non sarà possibile creare un nuovo indirizzo Gmail per 12 mesi e il nuovo indirizzo non potrà essere eliminato. Google segnala inoltre che, nelle fasi iniziali, potrebbero emergere piccoli problemi con alcuni dispositivi, come i Chromebook, o con app di terze parti che utilizzano l’accesso tramite account Google.