Gmail, iPhone: Google cambia il modo di allegare foto e video in mail

Google sta lavorando a un aggiornamento mirato per Gmail su iOS, pensato per rendere più semplice e immediato l’invio di immagini e video tramite email. La novità riguarda l’introduzione di un selettore dedicato di Google Foto, integrato direttamente nel menu degli allegati dell’app per iPhone e iPad.

La volontà è quella di ridurre i passaggi necessari quando si decide di allegare contenuti multimediali, sfruttando l’account Google già associato a Gmail, senza dover passare da altri menu di sistema o concedere nuove autorizzazioni.

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Un selettore integrato direttamente in Gmail su iOS

Attualmente, durante la composizione di un messaggio su Gmail per iOS, le opzioni disponibili per aggiungere un allegato includono Drive, File, Fotocamera e Foto. Quest’ultima voce rimanda però al selettore standard di iOS, separato dall’ecosistema Google.

Con il nuovo aggiornamento, accanto a queste opzioni comparirà un accesso diretto alla libreria di Google Foto, tramite un’interfaccia proprietaria che si apre senza uscire dall’app. In questo modo diventa possibile sfogliare rapidamente immagini e video già salvati nel cloud, evitando passaggi intermedi.

Ricerca rapida e selezione multipla in Gmail su iOS

Il nuovo selettore non si limita a mostrare i contenuti archiviati. Nella parte superiore dell’interfaccia è presente una barra di ricerca, utile per individuare rapidamente album specifici o singole immagini. I risultati possono includere sia i nomi degli album sia le ricerche effettuate di recente, facilitando l’accesso ai contenuti usati più spesso.

La visualizzazione a griglia consente inoltre la selezione multipla, permettendo di allegare più foto e video contemporaneamente alla stessa email. Una funzione particolarmente utile quando si devono condividere interi set di immagini o brevi clip senza ripetere l’operazione più volte. Come tutti gli aggiornamenti di un certo livello, bisognerà attendere il rilascio graduale da parte di Google che ovviamente è già partito anche in questo caso lato server. Gli utenti iOS troveranno l’integrazione direttamente all’interno di Gmail.