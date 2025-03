Gmail: Gemini porta “Aiutami a scrivere” su iOS, Android e web, come funziona

Avreste mai pensato di poter scrivere un’e-mail in italiano perfetto grazie all’AI? Ecco, la novità è da ora disponibile per gli utenti Gmail di Google per quanto riguarda il web, Android ed iOS, e si chiama “Aiutami a scrivere“. La novità, basata sulla tecnologia generativa di Gemini AI, permette di creare o perfezionare i testi delle email in modo più veloce ed efficace.

La funzione era già disponibile in inglese e in altre lingue, ma ora l’italiano rientra ufficialmente tra quelle supportate. A comunicarlo è stata la stessa Google, che ha avviato la distribuzione graduale tra gli utenti a partire dal 24 marzo su web e Android, e dal 25 marzo su iOS. Il rollout durerà circa 15 giorni, come spesso accade con le novità di Gmail.

Come funziona Aiutami a scrivere

Ci sarà un pulsante dedicato per gli utenti che avranno intenzione di utilizzare “Aiutami a scrivere”. Basterà premerlo e scegliere poi la strada da percorrere tra le varie opzioni che Google mette a disposizione:

Scrivi la tua bozza : l’utente inserisce un primo testo e l’intelligenza artificiale lo rielabora per renderlo più adatto al contesto, anche tenendo conto delle email precedenti nella conversazione;

Rendi più formale : il tono del messaggio viene corretto per risultare più professionale;

Elabora la bozza : la mail viene ampliata con dettagli aggiuntivi;

Riduci la bozza: il contenuto viene reso più sintetico.

Il servizio può essere utile in tante situazioni, come l’organizzazione di un incontro, una candidatura di lavoro, o semplicemente per scrivere in modo più chiaro e mirato.

Chi può usarla

La funzione è disponibile per gli utenti con abbonamento Google One AI Premium e per chi ha un account Google Workspace, nelle versioni Business ed Enterprise, ma anche per il settore Education, se abilitato.

Per attivarla è necessario abilitare le funzionalità intelligenti di Gmail dalle impostazioni. Una volta attivata, “Aiutami a scrivere” sarà accessibile sia da desktop che da smartphone, per scrivere ovunque con un piccolo aiuto in più.