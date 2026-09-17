Giurassico, ricostruito il canto degli insetti dalle ali fossili

Il canto degli insetti del Giurassico non è più soltanto un’ipotesi da manuale: l’analisi delle strutture capaci di produrre suono conservate su alcune ali fossili ha permesso di ricostruire i richiami di corteggiamento di antichi antenati delle tettigonie, restituendo un frammento del paesaggio sonoro di una foresta pluviale di quell’epoca. Un coro, in pratica, che riempiva la notte molto prima che esistessero gli uccelli canori come li conosciamo oggi.

L’idea di base è più semplice di quanto sembri. Sulle ali di questi insetti si trovano piccole strutture specializzate, quelle che permettono di generare un suono sfregando una superficie contro l’altra. Quando quelle strutture si conservano nel fossile, conservano anche un’informazione preziosa: la loro forma è direttamente legata alla frequenza del suono che potevano produrre. Ecco perché le ali fossili diventano qualcosa di più di un reperto anatomico, quasi uno spartito.

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Come si ricostruisce un suono che nessuno ha mai sentito

Il lavoro parte da una misurazione minuziosa delle strutture sonore presenti sui reperti, per poi tradurre quelle dimensioni in valori acustici. Non è un’operazione di fantasia, ma un ragionamento fisico: dimensioni diverse corrispondono a frequenze diverse, e da lì si arriva a stimare il tipo di richiamo emesso da ciascuna specie. Il risultato è un insieme di richiami di corteggiamento distinti, non un unico suono generico attribuito a tutti gli insetti dell’epoca.

Questo è il punto che rende la ricerca interessante anche per chi non ha alcuna familiarità con la paleontologia. I fossili raccontano quasi sempre forme, dimensioni, posizioni. Il suono, invece, sembrava per definizione perduto, perché si dissolve nell’istante in cui viene prodotto. Riuscire a recuperarlo, anche solo in forma di stima, significa aggiungere una dimensione nuova a un mondo che finora era stato immaginato in silenzio.

Un coro nella foresta pluviale giurassica

L’aspetto più suggestivo riguarda proprio la scena d’insieme. Non un solo insetto, ma un vero e proprio coro di antenati delle tettigonie, ciascuno con la propria frequenza, immerso in una foresta pluviale del Giurassico. Un ambiente umido, denso di vegetazione, dove il suono si propaga in modo particolare e dove comunicare a distanza diventa una questione di sopravvivenza riproduttiva.

Perché i richiami servono esattamente a questo: farsi trovare. Ogni specie ha bisogno di un segnale riconoscibile, distinguibile dagli altri, altrimenti il messaggio si perde nel rumore di fondo. La varietà di frequenze ricostruita suggerisce proprio uno scenario di questo tipo, con più voci sovrapposte che occupavano spazi acustici differenti.

Perché il paesaggio sonoro antico conta davvero

Ricostruire un paesaggio sonoro antico non è un esercizio di curiosità estetica. Aiuta a capire come funzionavano le relazioni tra gli organismi, come si comunicava in ambienti chiusi e affollati, e come la comunicazione acustica si è evoluta nel tempo. Il canto degli insetti giurassici diventa così un indizio sul comportamento, sull’ecologia di quelle foreste e sulle pressioni selettive che hanno modellato i loro segnali.

C’è anche un valore più immediato, quasi narrativo. Immaginare il Giurassico significa quasi sempre pensare a immagini, a sagome di grandi rettili, a paesaggi visti dall’esterno. Aggiungere il suono cambia la percezione, riporta quel mondo a una dimensione più familiare e vissuta, dove esisteva un rumore di fondo costante, ritmico, prodotto da creature piccole e numerose.

Le strutture conservate sulle ali restano la chiave di tutto, l’unico ponte concreto tra un movimento avvenuto milioni di anni fa e una frequenza che oggi si può stimare e riprodurre.