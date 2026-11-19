Gli occhiali smart firmati Gentle Monster e basati su tecnologia Google sono già esauriti. A pochi giorni dall’apertura dei preordini la collezione Intelligent Eyewear risulta infatti introvabile in tutte le sue varianti, e questo dice parecchio sull’interesse che circonda i nuovi occhiali intelligenti spinti dall’ecosistema di Mountain View.

Chi prova a fare un giro sul sito statunitense del marchio trova sempre la stessa situazione. Ogni modello della linea realizzata insieme a Google e Samsung mostra la medesima indicazione di esaurimento, senza eccezioni. L’unica possibilità concessa agli interessati è quella di lasciare un contatto per ricevere un avviso quando i prodotti torneranno disponibili. Nessuna montatura si salva, insomma, e chi sperava di mettere le mani su un esemplare dovrà mettersi in fila e aspettare il prossimo rifornimento.

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Un sold out arrivato prima ancora delle consegne

L’aspetto curioso di tutta la vicenda riguarda le tempistiche. La prima disponibilità commerciale degli Intelligent Eyewear è fissata per il 10 dicembre, il che significa che le scorte prenotabili sono finite prima che un solo paio di occhiali arrivasse nelle mani degli acquirenti. Nessuno ha ancora potuto provarli nella vita di tutti i giorni, eppure la domanda ha già svuotato il magazzino virtuale messo a disposizione per le prenotazioni.

Vale la pena ricordare che la collezione è stata presentata appena la settimana scorsa. Al suo fianco c’era anche la proposta di Warby Parker, l’altro marchio coinvolto nel debutto degli occhiali con Gemini, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Google. Due nomi del mondo dell’occhialeria che hanno scelto di affidarsi alla stessa piattaforma tecnologica per portare sul mercato i loro primi modelli intelligenti, con stili e approcci evidentemente diversi.

Il tutto esaurito, va detto, non risparmia nulla dell’offerta Gentle Monster. Si parte dalle montature più sobrie, pensate per chi preferisce un look discreto e poco appariscente, e si arriva fino alle varianti colorate, quelle più audaci e riconoscibili. Ogni singola opzione del catalogo risulta al momento non acquistabile, un dettaglio che rende l’esaurimento ancora più netto e generalizzato.

Quanti erano davvero gli occhiali disponibili

Ed è proprio qui che il quadro diventa meno chiaro di quanto sembri a prima vista. Per misurare con precisione quanto sia stata forte la richiesta mancano i numeri fondamentali. Il marchio infatti non ha mai comunicato quanti esemplari fossero stati messi a disposizione per la fase di prenotazione, e senza questo dato qualsiasi valutazione sul reale successo commerciale rischia di restare parziale.

Volendo pensare male, l’esaurimento così rapido potrebbe avere una spiegazione meno entusiasmante. Anche un lotto iniziale contenuto, magari composto da poche unità per ciascuna variante, basterebbe a giustificare la sparizione delle scorte in tempi tanto brevi. Un conto è vendere migliaia di pezzi in pochi giorni, un altro è esaurire una quantità volutamente limitata, e dall’esterno distinguere le due situazioni è praticamente impossibile.

Resta comunque il fatto che gli occhiali smart di Gentle Monster hanno attirato abbastanza attenzione da azzerare la disponibilità in tutte le versioni, dalle più classiche alle più vivaci. Sul sito statunitense del marchio ogni modello della collezione nata dalla collaborazione con Google e Samsung continua a riportare l’indicazione di esaurimento, mentre gli interessati possono soltanto registrare il proprio contatto in attesa del ritorno in vendita, con le prime consegne sempre previste per il 10 dicembre.

Fonte: TecnoAndroid