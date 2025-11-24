Genesis presenta Magma GT Concept, la sportiva che segna un nuovo percorso per il marchio

Genesis ha scelto Milano per presentare Magma GT Concept, una vettura che segna un momento importante per la storia del marchio. L’auto infatti rappresenta la versione più avanzata del concetto di “Effortless Performance”. Termine con il quale si intende una sportività che non nasce dall’esagerazione, ma da una combinazione di precisione, stabilità e potenza controllata.

Il presidente e chief creative officer Luc Donckerwolke ha sottolineato come l’obiettivo non sia creare una vettura che intimorisca, ma un’auto capace di esaltare chi la guida. La Magma GT Concept è pensata per instaurare un rapporto immediato con il conducente, offrendo sensazioni chiare e intuitive anche sotto pressione. Per Genesis questo modello diventa il riferimento per lo sviluppo dei futuri progetti sportivi, compreso l’ingresso nel mondo delle competizioni GT annunciato nei mesi scorsi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il design conferma l’ispirazione da auto da corsa. Le proporzioni seguono uno schema tipico delle vetture da pista. Si notano immediatamente un cofano ribassato, tetto che scende dolcemente verso il posteriore e passaruota larghi scolpiti secondo il linguaggio “Athletic Elegance”. L’abitacolo con coda “boat-tail”, le appendici integrate nei fari e i pattern aerodinamici G-Matrix mostrano quanto lavoro sia stato dedicato alla gestione dei flussi d’aria.

Un progetto che traccia il percorso sportivo del marchio Genesis

Genesis considera la Magma GT Concept un elemento chiave della propria strategia a lungo termine. Con essa il marchio delinea un nuovo standard per i modelli ad alte prestazioni che arriveranno nei prossimi anni e crea un collegamento diretto con il programma motorsport che la casa intende sviluppare. L’architettura a motore centrale-posteriore punta a garantire un’esperienza di guida più pura, più vicina alle auto da competizione e meno legata agli schemi tradizionali delle sportive stradali.

Il progetto arriva in un momento di forte espansione del brand in Europa. Genesis, già presente in Germania, Svizzera e Regno Unito, si prepara a entrare in nuovi mercati come Italia, Francia, Spagna e Paesi Bassi. La gamma attuale, composta anche dai modelli elettrici GV60, GV70 e G80, rappresenta il lato più elegante del marchio. Invece la Magma GT Concept si concentra di più su una dimensione tecnica più estrema e ambiziosa.

Insomma, questa nuova e sofisticata vettura rappresenta a tutti gli effetti un manifesto di stile, tecnologia e ambizione che anticipa l’inizio di una nuova fase, destinata a influenzare la produzione del brand e il suo ingresso nelle competizioni GT.