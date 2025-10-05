Genesis GV60 Magma: debutta il lusso elettrico che corre come un fulmine

Dopo mesi di collaudi estremi, la Genesis GV60 Magma è pronta al lancio. La sportiva elettrica ha affrontato il gelo di Arjeplog, il caldo della California, le altitudini della Nuova Zelanda e le curve dell’Inje Speedium in Corea. Ogni ambiente ha spinto l’auto ai limiti, per affinare un equilibrio tra prestazioni brutali e comfort premium. Il progetto segna l’inizio della linea sportiva Magma, destinata a diventare una firma distintiva per il marchio coreano. L’intenzione dichiarata dalla Genesis è quella di offrire un’esperienza diversa da Hyundai Ioniq 5 N e Kia EV6 GT, con un’impronta più raffinata e lussuosa.

Design tra tecnica ed emozione per una Genesis super fast

Il look della Genesis GV60 Magma riprende il concept svelato a New York. Il frontale mostra fari con tecnologia Micro Lens Array e un paraurti con prese d’aria che raffreddano batteria, motore e freni. Sul tetto compaiono pinne aerodinamiche che guidano i flussi verso lo spoiler attivo posteriore. Anche il paraurti posteriore è stato ridisegnato per un effetto più aggressivo. Le ruote potrebbero arrivare con cerchi da 20 pollici, in linea con le dimensioni della Ioniq 5 N, pur mantenendo un’impronta scenografica. All’interno spiccano il display da 27 pollici, il volante a tre razze e sedili sportivi. Nel concept Genesis si erano visti rivestimenti in pelle nappa e camoscio, con cuciture arancio e titanio: dettagli che potrebbero restare anche sulla versione di serie. Non si tratta solo di velocità, ma di un ambiente che deve emozionare chi guida.

Pare che la Genesis GV60 Magma supererà i 600 cavalli, oltrepassando la soglia dei 429 CV della versione Performance. Lo scatto verso i 100 km/h potrebbe avvicinarsi ai tre secondi netti, rendendola il modello più potente del gruppo Hyundai. Trazione integrale, sospensioni elettroniche evolute e un impianto frenante dedicato completano l’assetto. È previsto anche un cambio virtuale con paddle al volante per simulare le cambiate di un motore termico, accompagnato da effetti sonori esclusivi. L’emozione promessa non si limita al cronometro, ma coinvolge i sensi. Il debutto della Genesis partirà in Corea per poi arrivare in America ed Europa. Le prime stime indicano un prezzo intorno ai 75.000 dollari, circa 64.000 euro.