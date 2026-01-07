Il 2026 per il team di sviluppatori di Google inizia esattamente così com’è finito il precedente anno, ossia con un costante e incessante impegno nel miglioramento continuo delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale ed in particolare di Gemini. L’assistente IA del colosso di Mountain View nel corso dell’intero 2025 è andato via via integrandosi sempre di più nelle applicazioni e nei servizi dell’azienda, divenendo progressivamente una delle colonne portanti fondamentali dell’ecosistema di Google, e tutto sembra suggerire con forza che nel 2026 questo trend consolidato proseguirà senza rallentamenti.

Gemini Web: selezione rapida dei modelli

Lo scorso mese, in seguito al lancio di Gemini 3 Flash che ha introdotto capacità di ragionamento avanzato, il selettore di modelli dell’app Gemini è stato significativamente ampliato nelle sue funzionalità e ora è finalmente disponibile un modo decisamente più rapido per effettuare una selezione tra i vari modelli disponibili senza dover navigare attraverso menu complessi. Si tratta di una piccola ma estremamente utile novità che migliora sensibilmente l’esperienza utente quotidiana.

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Fino a questo momento il menu @ su gemini.google.com mostrava soltanto le estensioni disponibili quando veniva attivato digitando il simbolo chiocciola, mentre ora alcuni utenti stanno iniziando a vedere una nuova sezione chiamata “Modelli” posizionata in alto nel menu contestuale, che evita completamente di dover usare il menu a discesa tradizionale nell’angolo in basso a destra della finestra di richiesta, menu che si aggiorna dinamicamente in base alla scelta effettuata di volta in volta dall’utente.

Selezione veloce con tasti freccia o digitazione prima lettera

In pratica con questa novità implementata, è possibile usare direttamente i tasti freccia della tastiera per effettuare rapidamente una selezione navigando tra le opzioni disponibili, oppure digitare semplicemente la prima lettera del modello desiderato e poi premere Invio per confermare istantaneamente. Successivamente alla selezione, nel campo di input della richiesta appariranno automaticamente le etichette @Veloce, @Ragionamento o @Pro a seconda della scelta effettuata, e gli utenti potranno sempre riaprire il menu in qualsiasi momento per scegliere eventualmente una delle “App connesse” integrate con Gemini.

Questa novità apparentemente minore dovrebbe essere stata introdotta solo molto di recente sulla versione Web della piattaforma e non dovrebbe ancora essere disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet dove probabilmente arriverà nelle prossime settimane. Rappresenta senza dubbio alcuno una piccola ma estremamente utile modifica che va a migliorare concretamente l’esperienza complessiva offerta dal servizio di intelligenza artificiale di Google, rendendo la selezione dei modelli più fluida e intuitiva.