Gemini ottiene un nuovo strumento per riconoscere l’AI

La presenza crescente di contenuti generati dall’intelligenza artificiale rende sempre più difficile distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è. Google tenta di risolvere il problema dotando Gemini di un sistema integrato per identificare le immagini create dall’AI. Il nuovo strumento si basa su SynthID, una tecnologia già utilizzata in Google Foto per applicare filigrane invisibili ai contenuti modificati con Magic Editor.

L’obiettivo è fornire agli utenti un metodo semplice e immediato per verificare l’origine delle immagini. In passato era necessario caricare manualmente ogni file sul portale SynthID Detector. Ora basta menzionare SynthID all’interno di una richiesta a Gemini per attivare l’analisi. La funzione compare infatti nell’elenco delle app connesse nelle impostazioni dell’assistente. Con questo approccio Google punta a rendere automatico un processo che prima risultava poco pratico. Il riconoscimento avviene direttamente durante la conversazione e non richiede passaggi aggiuntivi. Nonostante l’integrazione sia comoda, i test attuali mostrano risultati ancora imperfetti. Alcune immagini generate dalla stessa AI vengono identificate correttamente, mentre altre sfuggono al controllo. La tecnologia è quindi utile ma non ancora completamente affidabile.

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Quella di Gemini è una soluzione ancora incompleta per un problema sempre più rilevante

Il limite principale deriva dalla natura di SynthID. La filigrana invisibile è presente solo nei contenuti prodotti o modificati con strumenti Google compatibili. Se un’immagine proviene da un modello di AI privo di questa tecnologia, Gemini non può rilevare alcuna traccia digitale. La diffusione disomogenea degli standard complica ulteriormente la questione.

L’integrazione resta comunque un passo importante verso una maggiore trasparenza. La crescita della generazione automatica rende infatti necessario un sistema di verifica accessibile e semplice da usare. Google riconosce le difficoltà e sembra intenzionata a migliorare il rilevamento nelle prossime versioni. I primi test mostrano un funzionamento incoraggiante ma ancora lontano dall’accuratezza desiderata. La possibilità di interrogare SynthID come se fosse una normale funzione di Gemini permette però di capire la direzione intrapresa.

Il colosso di Mountain View punta su strumenti nativi che possano operare senza passaggi superflui. Gli utenti interessati a un controllo rapido trovano così una soluzione immediata anche se imperfetta. La tecnologia dovrà evolvere per rispondere a un fenomeno in crescita costante. Rimane comunque evidente che l’identificazione dei contenuti artificiali sarà un elemento centrale nei servizi digitali dei prossimi anni.