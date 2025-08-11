AndroidIntelligenza ArtificialeNews

Galaxy Buds 3: arriva il supporto a Gemini con One UI 8

Samsung introduce l’integrazione vocale ai Galaxy Buds 3, ma solo tramite smartphone aggiornati alla nuova interfaccia.

scritto da Manuela Poidomani
L’assistente vocale Gemini sbarca sui Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro grazie all’aggiornamento One UI 8. Non si tratta di una novità da poco: l’integrazione permette agli auricolari di diventare veri e propri strumenti per comandi vocali intelligenti. Tuttavia, la tecnologia non funziona in modo autonomo: è indispensabile una connessione attiva con uno smartphone o un tablet Galaxy compatibile. Gli auricolari non eseguono direttamente Gemini, ma inviano i comandi vocali al dispositivo accoppiato, che elabora le richieste e restituisce la risposta in cuffia. Un sistema fluido che evita la necessità di prendere in mano il telefono.

Solo ancora pochi dispositivi Galaxy sono compatibili ad oggi, ma l’espansione è imminente

L’attivazione è semplice. L’utente può richiamare l’assistente con la hotword “Hey Google” oppure tramite una pressione prolungata su uno degli auricolari. Questa seconda modalità è configurabile attraverso l’app Galaxy Wearable. Il funzionamento è immediato e sfrutta i microfoni dei Buds per catturare l’audio. Questo poi viene poi trasmesso allo smartphone per l’elaborazione in tempo reale. L’esperienza risulta sorprendentemente reattiva e naturale. Anche se l’intelligenza artificiale non risieda direttamente sulle cuffie. L’interazione vocale diventa così più accessibile e integrata nell’utilizzo quotidiano.

Attualmente, solo i dispositivi Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 possono utilizzare la funzione. Sono infatti i primi ad aver ricevuto la nuova interfaccia One UI 8. Samsung ha però confermato che l’aggiornamento verrà esteso a molti altri modelli nei prossimi mesi, con un rilascio stabile previsto a partire da settembre 2025. Una volta installato l’aggiornamento, anche i Buds 3 riceveranno un firmware dedicato per attivare il supporto a Gemini.

È importante ricordare che la compatibilità dipende da tre fattori: auricolari aggiornati, dispositivo Galaxy aggiornato e One UI 8 installata. In assenza di uno di questi elementi, l’assistente non sarà attivabile. È quindi escluso, per ora, l’utilizzo su dispositivi non ancora aggiornati o di fascia inferiore. Samsung punta chiaramente a consolidare l’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno del suo ecosistema più recente. Gli sviluppi futuri potrebbero includere anche nuove funzionalità avanzate come l’analisi contestuale delle richieste o l’uso coordinato con altri accessori smart.

Determinazione, passione ed entusiasmo sono i tre aggettivi che mi contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Laureata in Linguaggi dei media e con un Master in Critica Giornalistica, ho intrapreso un percorso nel mondo della comunicazione, maturando competenze specifiche oltre che di media marketing. Sono una conduttrice televisiva, speaker radiofonica, sono stata autrice dei miei stessi programmi e scrivo di tutto e di più da quando ne ho memoria. Ho svolto corsi di teatro, canto, danza e recitazione e ho praticato per dieci anni pattinaggio artistico di gruppo a livello agonistico, partecipando a competizioni nazionali ed europee.