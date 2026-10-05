Gemini cambia: niente Flash gratis e AI Plus perde il modello Pro

Google ha ridotto l’accesso ai modelli Gemini per chi sceglie i livelli di abbonamento più economici e per chi non paga nulla. La decisione è arrivata quasi in sordina. Nessun grande annuncio come quello che a settembre aveva riepilogato le novità del servizio, ma una modifica discreta e presa in modo unilaterale. Il risultato è che sia gli utenti del piano gratuito sia gli abbonati Google AI Plus si ritrovano con meno strumenti a disposizione rispetto a qualche giorno fa.

Cosa cambia per chi usa Gemini gratis e per gli abbonati Plus

Chi utilizza Gemini senza pagare ha perso l’accesso al modello Flash. Gli resta soltanto Flash Lite, che è il più limitato dell’intera gamma. Questo modello si può comunque regolare su tre livelli di ragionamento, cioè standard, medio e alto, così da adattarlo almeno in parte al tipo di richiesta.

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Per gli abbonati Google AI Plus la situazione è diversa ma non per forza migliore. Il piano mantiene sia Flash sia Flash Lite, però perde il modello Pro. Fino a poco tempo fa proprio Pro era una delle ragioni principali per sottoscrivere quell’abbonamento. Molti lo avevano scelto per avere tra le mani lo strumento più capace senza spendere troppo, e ora quella possibilità non c’è più.

I piani AI Pro e AI Ultra, che sono anche i più costosi dell’offerta, restano invece esattamente come prima. Per chi ha già scelto una di queste due formule non cambia nulla.

La gerarchia dei modelli e le conseguenze per gli utenti

Per capire quanto pesi questa scelta conviene ricordare come è organizzata la famiglia Gemini. I modelli seguono una scala precisa che parte dal più leggero e arriva al più potente, con Flash Lite in basso, Flash nel mezzo e Pro in cima. Flash Lite rappresenta il modello base, pensato per risposte veloci e compiti semplici. Flash offre un buon equilibrio tra rapidità e capacità. Pro è invece il modello più evoluto disponibile sui piani rivolti al grande pubblico, adatto ai ragionamenti complessi, ai testi lunghi e a tutte quelle attività che richiedono più “intelligenza”.

Per chi usa la versione gratuita l’impatto dovrebbe essere modesto. Questi utenti dovevano già fare i conti con altri limiti e con ogni probabilità non sono frequentatori così assidui del servizio. Passare da Flash a Flash Lite cambierà poco o nulla nella loro esperienza quotidiana.

Il discorso si fa più delicato per chi aveva puntato sul piano Google AI Plus proprio per usare Pro. Queste persone si trovano adesso davanti a un bivio. Da una parte c’è la possibilità di passare ad AI Pro, pagando però parecchio di più. Dall’altra c’è l’opzione di accontentarsi di Flash, che resta un compromesso valido ma non offre le stesse prestazioni sui compiti più impegnativi.

Una prassi sempre più diffusa nel mondo degli abbonamenti

La mossa di Google non arriva come un fulmine a ciel sereno. Togliere funzioni ai livelli più bassi, oppure aggiungere pubblicità, è ormai una strategia piuttosto comune tra i servizi in abbonamento che cercano di far crescere il proprio modello di business. Chi paga poco viene spinto verso le formule più care, mentre chi non paga deve accontentarsi dell’essenziale.

Fonte: TecnoAndroid