Gemini Android: nuova animazione luminosa simile ad Apple Intelligence

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi operativi richiede un’identità grafica chiara, capace di comunicare agli utenti quando e come l’AI interviene. Le animazioni luminose stanno diventando il codice visivo più riconoscibile: un modo immediato per dare “vita” alle interazioni digitali e rendere comprensibile ciò che avviene sullo schermo. Anche Google continua a muoversi in questa direzione con Gemini, consolidando un’estetica che unisce funzionalità e comunicazione visiva.

Dopo l’introduzione del gradiente multicolore attorno all’overlay di Gemini Live, un test emergente segnala un ulteriore passo avanti: una nuova animazione che illumina l’intero perimetro dello schermo con i classici colori rosso, giallo, verde e blu associati a Google.

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Un bagliore dinamico che si espande sui bordi dello schermo

Secondo le segnalazioni, l’animazione compare all’apertura dell’interfaccia di Gemini: un bagliore continuo circonda tutto il display, ricalcando in parte l’effetto introdotto da funzioni come Cerchia e cerca, ma con un forte focus sui bordi. La grafica ricorda anche alcune scelte adottate da Apple Intelligence, che punta su onde luminose morbide e distribuite lungo la cornice del display per comunicare l’attivazione dell’AI.

L’effetto non si limita al contorno: in alcuni momenti onde colorate si propagano verso il centro dello schermo, mentre l’alone attorno alla pillola “Chiedi Gemini” scompare completamente. Il risultato è un overlay più pulito, con un’intensità luminosa che proviene principalmente dai bordi del display.

Al momento l’animazione è disponibile solo per un numero ristretto di utenti, segno di un test A/B ancora in fase iniziale. Non sono state comunicate tempistiche per una distribuzione più ampia, e i comportamenti potrebbero cambiare nelle prossime settimane in base ai feedback raccolti.

Un indizio verso un futuro più “agentico”

L’effetto visto nella versione sperimentale richiama quanto mostrato durante il Google I/O 2025 in relazione a Project Astra. Nella demo, il Pixel 9 Pro presentava un bagliore blu persistente lungo la cornice quando Gemini prendeva pieno controllo delle operazioni, passando da un’app all’altra in modo autonomo. L’animazione apparsa oggi sembra andare nella stessa direzione visiva, suggerendo che Google stia lavorando a un’identità grafica coerente per un Gemini sempre più autonomo e profondamente integrato nelle funzioni del sistema.

Se confermato e ampliato, questo nuovo linguaggio visivo potrebbe diventare parte essenziale dell’esperienza Android.