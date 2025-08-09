Google testa una nuova animazione per Cerchia e Cerca su Android

Cerchia e Cerca

Google sta sperimentando una nuova animazione per la funzione Cerchia e Cerca, disponibile nell’app Google e pensata per semplificare le ricerche a partire dai contenuti visualizzati sullo schermo. La novità riguarda il momento in cui l’utente tocca un elemento nella schermata per avviare la ricerca, e non la fase iniziale di attivazione dello strumento.

Novità nell’animazione di selezione

Con la nuova versione in test, l’animazione mostra inizialmente un contenitore illuminato che, dopo circa un secondo, si espande nel classico mirino già presente nella funzione attuale. L’effetto visivo suggerisce l’apertura di un “portale” che ingloba l’oggetto selezionato per analizzarlo e avviare la ricerca. Si tratta di un cambiamento mirato a rendere l’esperienza più intuitiva e dinamica, differenziando l’interazione rispetto alla grafica precedente. Cerchia e Cerca è stata introdotta su un numero crescente di smartphone Android dopo l’aggiornamento ad Android 15. La funzione permette di selezionare un’area dello schermo semplicemente cerchiandola, toccandola o scarabocchiandola con il dito. Una volta sollevato il dito, Google avvia automaticamente la ricerca relativa all’elemento evidenziato. L’obiettivo è ridurre al minimo i passaggi necessari per ottenere informazioni, integrando la ricerca direttamente nel flusso di utilizzo delle app e dei contenuti visualizzati.

Il team di Google continua a lavorare su Cerchia e Cerca per migliorarne l’usabilità. Un esempio recente è l’ottimizzazione della funzione in modalità orizzontale per i pieghievoli Samsung, pensata per garantire la stessa fluidità d’uso su schermi di formati differenti. La nuova animazione attualmente in fase di test si inserisce in questo percorso di perfezionamento, mirando a rendere l’interazione più chiara e visivamente gradevole.

Al momento, la nuova animazione è disponibile solo per un numero ristretto di utenti e non è stata ancora estesa neppure a tutti i beta tester. Google raccoglierà feedback sulla funzionalità e, se le risposte saranno positive, procederà alla distribuzione su scala più ampia attraverso un aggiornamento dell’app Google. L’app Google è preinstallata sulla maggior parte degli smartphone Android con servizi Google. Per accedere alle ultime funzioni, è sufficiente mantenerla aggiornata tramite il Google Play Store. Gli utenti interessati a provare in anteprima le novità possono aderire ai programmi beta, se disponibili per il proprio dispositivo.