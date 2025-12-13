Gemini 3 Pro porta gli agenti AI in un IDE “vivo” e autonomo

Nel mondo dell’AI generativa succedono cose nuove praticamente ogni settimana, ma ciò che sta accadendo con Gemini 3 e, soprattutto, con Antigravity ha un sapore un po’ diverso. Google ha presentato questo nuovo ambiente di sviluppo con l’idea di offrire qualcosa di più di un semplice assistente che completa il codice: voleva un posto in cui gli agenti AI potessero davvero muoversi, lavorare, fare scelte e correggere errori in autonomia. E, almeno a giudicare dalla velocità con cui la gente ci si sta buttando sopra, sembra che l’idea abbia colpito nel segno più di quanto la stessa Google avesse previsto.

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Google presenta Antigravity: l’AI che scrive, corregge e gestisce il codice da sola

La cosa buffa è che l’azienda, nelle sue comunicazioni ufficiali, alterna entusiasmo e preoccupazione. Da una parte parla di interesse “incredibile”, dall’altra deve già correre ai ripari perché l’ondata di richieste ha superato ogni stima. Per questo ha deciso di rivedere i limiti d’uso, non come una punizione, ma come una sorta di riassetto per evitare che tutto si intasi come succede nei weekend sulle strade verso il mare.

Gli utenti Pro e Ultra ora hanno corsie preferenziali e limiti decisamente più ampi, che si ricaricano ogni cinque ore, un po’ come se Google dicesse: “Sì, avete pagato, quindi accomodatevi pure in prima fila.” Gli utenti gratuiti invece passano a limiti settimanali, pensati per non bruciarsi tutto il credito dopo un pomeriggio di prove intense. L’aspetto interessante è che questi limiti non si basano sulle richieste o sulle righe di codice generate, ma sul lavoro effettivo che gli agenti svolgono. Se chiedi qualcosa di semplice, il sistema consuma poco; se invece lo metti alle prese con attività complesse, il conto sale. È un po’ come avere un assistente che può fare tutto, ma che si stanca di più quando gli chiedi di smontare e rimontare metà del tuo progetto.

Va detto che la base dell’esperienza resta uguale per tutti, paganti e non: Gemini 3 Pro è sempre lì, così come il completamento del codice senza limiti di tab, il sistema di gestione degli agenti e l’integrazione diretta con il browser. Google non sembra voler creare una barriera netta, ma piuttosto redistribuire le risorse in modo che tutto rimanga funzionante mentre il sistema cresce.

Antigravity, del resto, non è un IDE come gli altri. Non si limita a suggerire cosa scrivere o a completare una funzione: può prendere il codice, modificarlo, eseguirlo, verificare che funzioni, individuarne i problemi e sistemarli da solo. È un cambio di paradigma che Google ha voluto presentare insieme al resto dell’ecosistema Gemini 3, anche nell’app e nella nuova AI Mode del motore di ricerca. E forse è proprio questa sensazione di trovarsi davanti al primo vero assaggio di un ambiente di sviluppo “vivo” ad aver attirato così tanti sviluppatori tutti insieme.

Per ora Google sta solo cercando di mettere ordine nella folla. Ma l’energia che si respira intorno ad Antigravity fa pensare che siamo davvero all’inizio di qualcosa di più grande, e lo si capisce dal fatto che l’azienda preferisca adattare i limiti piuttosto che rallentare la corsa.